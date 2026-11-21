Steigende Preise verschärfen die Lage für Ältere. Die Kartei der Not hilft in Augsburg durch Lebensmittelpakete und soziale Unterstützung für arme Senioren.

Die Kombination aus drastisch steigenden Lebensmitteln und Energiepreisen hat die finanzielle Situation vieler älterer Menschen in Deutschland dramatisch verschlechtert. Besonders in Bayern zeigt sich das Problem in extremen Zahlen. Laut Angaben des Verbands der Versicherungskammer (VdK ist hier vermutlich VdK gemeint, im Text steht VdK, also belassen wir VdK) ist fast jede vierte Frau über 65 Jahre alt von einer Armutsgefährdung bedroht. Diese Statistik unterstreicht die Dringlichkeit der aktuellen Hilfsmassnahmen, die speziell auf die Bedürfnisse dieser vulnerablen Gruppe zugeschnitten sind.

Höchste Armutsquote in Bayern laut VdK

Bayern verzeichnet im bundesweiten Vergleich die höchste Armutsgefährdungsquote bei Menschen ab 65 Jahren. Dieser Wert wird bezogen auf den Landesmedian als Maßstab ermittelt. Die Daten des VdK belegen, dass die soziale Absicherung im Alter in dieser Region besondere Aufmerksamkeit erfordert. Die Kombination aus niedrigen Renten und hohen Lebenshaltungskosten führt dazu, dass viele Senioren nicht mehr in der Lage sind, ihre Grundbedürfnisse allein zu decken. Dies zwingt Hilfsorganisationen dazu, aktiv zu werden und Lücken im sozialen Netz zu schließen.

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Konkrete Hilfe durch Lebensmittelpakete

Die Kartei der Not bietet in Augsburg eine direkte und greifbare Lösung für diese Problematik. Der Malteser Hilfsdienst ist dabei eine zentrale Säule der Unterstützung. Claus vom Malteser Hilfsdienst besucht regelmäßig schwer kranke und eingeschränkte Senioren in ihren Wohnungen. Er bringt kostenlose Boxen mit Grundnahrungsmitteln wie Nudeln, Reis, Brot, Gemüsekonserven und Saft. Zusätzlich liefert er frisches, regionales Gemüse und Obst. Diese Hilfe ist essenziell, da viele Senioren aus finanziellen Gründen auf gesunde Ernährung verzichten müssten.

Ein konkretes Beispiel ist der Besuch bei einem 69-jährigen Mann in Augsburg. Seine Einzimmerwohnung ist winzig und kärglich eingerichtet. Mit einem Sofa, einem Tisch und einer Küchenzeile ist kaum Bewegungsfreiheit vorhanden. Der Rollstuhl lässt kaum Platz zum Wenden. Da er nicht mehr laufen kann und etliche Treppen im Treppenhaus nicht mehr überwinden kann, ist die Wohnung für ihn zu einem einsamen Gefängnis geworden. Er erhält keinen Besuch außer von Claus und dessen Kollegen. Diese soziale Isolation wird durch die regelmäßigen Besuche und die Nahrungsmittellieferung leicht gelindert.

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Unterstützung für Christa Baumann und weitere Senioren

Neben dem einzelnen Fall in der Einzimmerwohnung gibt es weitere Empfänger. Claus besucht an diesem Tag rund 90 Seniorinnen und Senioren zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Alle Empfänger sind bedürftig und oft schwer krank. Ein weiteres Beispiel ist Christa Baumann. Sie konnte durch die Unterstützung der Kartei der Not ihr neues Dreirad finanzieren. Dieses Dreirad hat ihr deutlich mehr Lebensqualität verschafft. Sie kann sich wieder unabhängiger bewegen und ihre Umgebung erkunden. Solche individuellen Anträge werden über soziale Beratungsstellen bei der Kartei der Not gestellt.

Die Kartei der Not hat sich vor 60 Jahren gegründet. Sie fördert regelmäßig Projekte wie die Tafeln. Das Ziel ist die Verbesserung der Versorgungslage für arme Senioren. Außerdem wurden schon spezielle Angebote für an Demenz erkrankte Menschen bezuschusst. Die Übernahme von Vereinsgebühren ermöglicht es finanzschwachen Senioren, Sport zu machen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Isolation zu durchbrechen und die Lebensfreude im Alter zu erhalten.

Unsichtbare Armut und soziale Scham

Oliver Jaschek, Geschäftsführer der Kartei der Not, betont, dass konkrete Hilfe bei Altersarmut eine Kernaufgabe des Leserhilfswerks ist. Er unterstützt die Initiative Augsburg packts von Anfang an. Gerade für bedürftige, ältere Menschen ist es wichtig, da zu sein. Viele Senioren holen sich jedoch keine Unterstützung, obwohl ihnen diese zustünde. Sie schämen sich für ihre Lage. Die Armut im Alter ist oft unsichtbar. Dies führt dazu, dass viele Alte sich zurückziehen und nicht allein sind.

Ellinor Scherer, Vorsitzende des Kuratoriums der Kartei der Not, beschreibt die Schicksalsschläge, die Senioren verkraften müssen. Viele haben ihr Leben lang hart gearbeitet und lebten bescheiden. Jetzt bleiben oft nicht einmal genug Geld für gesunde Lebensmittel. Besuche im Café oder Restaurant sind unmöglich. Die Berichte über diese Notlage sind erschütternd. Es ist umso wichtiger, den Senioren zu signalisieren, dass sie nicht allein sind. Die Kartei der Not sorgt mit ihrem Team, darunter Marion Thieme, Daniela Fendt, Sonja Sailer, Olivia Uhl-Baumm, Bettina Domler und Carmen Bergmüller, dafür, dass Bedürftige schnell Unterstützung erhalten. Diese menschliche Zuwendung ist genauso wichtig wie die materielle Hilfe.