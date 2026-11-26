30 Euro für jeden Erwachsenen: Influencerin Whitney Ainscough verlangt von ihren Gästen Geld für das Weihnachtsessen. Am Tisch reicht sie sogar ein Kartenlesegerät herum, damit sich niemand drücken kann.

30 Euro für jeden Erwachsenen: Influencerin Whitney Ainscough verlangt von ihren Gästen Geld für das Weihnachtsessen. Am Tisch reicht sie sogar ein Kartenlesegerät herum, damit sich niemand drücken kann.

Weihnachten ist bekannt als Fest des Gebens. Influencerin Whitney Ainscough aus dem englischen Rotherham nutzt die Gelegenheit jedoch, um sich von ihrer Familie etwas dazuzuverdienen.

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Als Gastgeberin nimmt sie es sich heraus, von ihren Gästen 25 britische Pfund und deren Kindern 15 Pfund Kartenlesegerät beim Weihnachtsessen: Whitney bittet ihre Gäste zur Kasse „Wenn man in ein Restaurant geht, kostet das 50 Pfund pro Person und Kochen ist sehr stressig, während alle anderen sich entspannen können. Warum sollte ich also nicht auch Geld verlangen?