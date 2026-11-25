Die Europäische Zentralbank meldet historische Daten: 2026 lag der Anteil von Kartenzahlungen in Geschäften bei 45 Prozent und überholte damit zum ersten Mal das Bargeld mit 44 Prozent. Digitale Mittel gewinnen an Bedeutung, doch die Wahl bleibt den Verbrauchern vorbehalten.

Im Euroraum hat sich im Jahr 2026 ein historischer Meilenstein im Zahlungsverkehr vollzogen. Laut den jüngsten Veröffentlichungen der Europäischen Zentralbank haben Kartenzahlungen in physischen Verkaufsstellen erstmals seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2016 Bargeldtransaktionen überholt. Diese signifikante Verschiebung der Präferenzen spiegelt den anhaltenden Trend zur Digitalisierung wider, wobei physisches Geld weiterhin eine zentrale Rolle spielt, wenn auch in abnehmender relativer Häufigkeit.

Zahlen und Anteile der Zahlungsmittel

Die exakten Daten aus dem Bericht offenbaren ein enges Rennen zwischen den beiden dominierenden Zahlungsmethoden. Im Jahr 2026 entfielen auf Kartenzahlungen in Geschäften ein Anteil von 45 Prozent an den gesamten Transaktionen. Demgegenüber belief sich der Anteil von Bargeldzahlungen auf 44 Prozent. Dies bedeutet, dass der Unterschied zwischen den beiden Methoden nur noch ein Prozentpunkt beträgt, was die Dynamik des Wandels im alltäglichen Umgang mit Geld unterstreicht. Diese Verteilung markiert einen klaren Bruch mit früheren Jahren, in denen Bargeld die klare Mehrheit stellte.

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Parallel dazu zeigt der Bereich der mobilen Zahlungen, etwa via Smartphone, ein starkes Wachstum. Der Anteil dieser digitalen Methoden stieg von sechs Prozent in der Vorgängerstudie von 2024 auf nun neun Prozent im Jahr 2026. Obwohl der prozentuale Anstieg im Vergleich zu den etablierten Methoden kleiner erscheint, deutet diese Entwicklung auf eine beschleunigte Akzeptanz neuer Technologien im europäischen Alltag hin. Die Summe aller non-Bargeld-Transaktionen liegt damit deutlich über der Hälfte aller getätigten Geschäfte.

Stabilität der Verbraucherpräferenzen

Trotz der sich ändernden Marktanteile bleiben die grundlegenden Präferenzen der Verbraucher im Euroraum stabil, wie die Europäische Zentralbank in ihrer Analyse betont. Eine im Herbst 2025 und im Frühjahr 2026 in zwei Phasen durchgeführte Umfrage im gesamten Euroraum ergab, dass 54 Prozent der Befragten Karten oder andere bargeldlose Verfahren beim Bezahlen im Geschäft bevorzugen. Ein anderer beträchtlicher Teil von 22 Prozent zieht weiterhin explizit Barged vor.

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Ein bemerkenswerter Aspekt der Umfrage ist die Haltung von knapp einem Viertel der Bevölkerung, die 23 Prozent entspricht und keine klare Präferenz äußerte. Diese Gruppe zeigt eine große Offenheit für verschiedene Zahlungsmethoden, abhängig von der Situation. Piero Cipollone, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, erklärte in diesem Zusammenhang, dass digitale Zahlungsmittel im Alltag an Bedeutung gewinnen. Er betonte jedoch, dass für die Europäer vor allem die Wahlfreiheit entscheidend sei. Die Europäische Zentralbank werde auch künftig sicherstellen, dass Bürger die Freiheit haben, ihre Zahlungsweise selbst zu wählen.

Die Rolle des Bargelds bei kleinen Beträgen

Bargeld behauptet seine stärkste Position weiterhin bei kleinen Beträgen und Zahlungen zwischen Privatpersonen, wie die Daten der Europäischen Zentralbank zeigen. Der durchschnittliche Betrag bei Kartenzahlungen ist von 59 Euro im Jahr 2019 auf 35 Euro im Jahr 2026 gesunken. Dieser Rückgang deutet darauf hin, dass Karten zunehmend auch für kleine Transaktionen genutzt werden, die früher oft mit Bargeld abgewickelt wurden. Dennoch dominiert Bargeld bei Zahlungen unter 20 Euro weiterhin den Markt.

Die Gründe für die anhaltende Beliebtheit von Bargeld sind vielfältig. Es wird wegen der Privatsphäre geschätzt, die bei barer Zahlung gewahrt bleibt. Zudem hilft es Verbrauchern, den Überblick über ihre Ausgaben zu behalten, ohne dass digitale Spuren entstehen. Im Gegensatz dazu sprechen aus Verbrauchersicht vor allem Komfort und Schnelligkeit für Kartenzahlungen. Eine große Mehrheit der Befragten, nämlich 82 Prozent, legt Wert darauf, digital bezahlen zu können. Gleichzeitig schätzen 62 Prozent die Möglichkeit, Bargeld zu nutzen.

Herausforderungen und Verfügbarkeit

Nur 3 Prozent der Befragten gaben an, nie Bargeld zu verwenden, was die fundamentale Verankerung von physischem Geld in der Gesellschaft unterstreicht. Für die meisten Verbraucher sei der Zugang zu Bargeld weiter unproblematisch, schrieb die Europäische Zentralbank. Dennoch stieß knapp ein Fünftel der Befragten auf Probleme beim Versuch, Geld an Automaten abzuheben. Meistens lagen diese Probleme daran, dass die Automaten außer Betrieb waren, was auf Wartungsdefizite im Netz hinweist.

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Auch digitale Methoden stoßen nicht immer auf reibungslose Akzeptanz. In allen Ländern des Euroraums gaben mindestens zwölf Prozent der Verbraucher an, dass mobile Zahlungen oder Kartenzahlungen mindestens einmal nicht akzeptiert wurden. Digitale Zahlungen haben mit der Corona-Pandemie einen deutlichen Schub bekommen. In Deutschland bezahlten die Menschen 2025 ihre Einkäufe erstmals häufiger bargeldlos als mit Scheinen und Münzen, wie eine Studie der Bundesbank zeigte. Demnach wurden 55 Prozent aller erfassten Einkäufe bargeldlos beglichen, während Bargeld für 45 Prozent aller Zahlungen genutzt wurde.