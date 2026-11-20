US-Forscher haben nachgewiesen, dass sich Kartoffeln in Mondboden mit Wurmkompost-Düngung erfolgreich kultivieren lassen, ein Meilenstein für die Mondstation.

US-Forscher haben einen entscheidenden Durchbruch in der Raumfahrtlandwirtschaft erzielt und nachgewiesen, wie sich Kartoffeln unter den extremen Bedingungen des Mondes kultivieren lassen. Das Forschungsteam um Studienleiter Aymeric Goyer hat bestätigt, dass sich der nährstoffarme Mondboden, auch als Regolith bekannt, als Anbaumedium eignet, wenn er gezielt mit organischem Material angereichert wird. Diese Entdeckung ebnet den Weg für eine zuverlässige lokale Lebensmittelproduktion bei zukünftigen, langfristigen Mondmissionen und reduziert die Abhängigkeit von Lieferungen von der Erde.

Der wissenschaftliche Durchbruch mit Wurm-Kompost

Die zentralen Ergebnisse der Studie demonstrieren, dass eine Mischung aus 30 Prozent Wurm-Kompost und 70 Prozent künstlichem Mondboden ausreicht, um ein gesundes Wachstum der Kartoffelpflanzen zu gewährleisten. In reinem, künstlichem Mondboden ohne Zusatzstoffe entwickelten die Versuchspflanzen kaum Wurzeln und bildeten keine essbaren Knollen aus. Der entscheidende Faktor ist die Zugabe von Kompost, der durch die Zersetzung organischer Abfälle durch Kompostwürmer entsteht und somit reich an notwendigen Nährstoffen ist.

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Schon bei einer geringeren Beimischung von fünf bis 15 Prozent Wurm-Kompost zeigten die Pflanzen messbare Verbesserungen in ihrer Entwicklung. Aymeric Goyer betonte, dass die Kartoffeln ihren gesamten Lebenszyklus im simulierten Mondboden erfolgreich durchlaufen können, sofern ausreichend organisches Material beigemischt wird. Dieser Umstand wird als fundamentaler Schritt hin zu einer etablierten Agrartechnologie im Weltraum gewertet, der die Grundlage für weitere Experimente bildet.

Warum Kartoffeln die ideale Nutzpflanze sind

Kartoffeln wurden von den Forschern speziell ausgewählt, da sie auf vergleichsweise wenig Anbaufläche eine hohe Dichte an Kalorien liefern. Neben ihrer energetischen Wertigkeit enthalten sie wichtige Mineralstoffe wie Kalium sowie Vitamin C und Proteine, die für die menschliche Gesundheit unerlässlich sind. Die Pflanze macht zudem schnell satt, was sie zu einer idealen Nahrungsquelle für Astronauten macht, die auf begrenztem Raum leben.

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Goyer stellte fest, dass Kartoffeln mehr Kalorien pro Anbaufläche bereitstellen als viele andere kommerziell genutzte Nutzpflanzen. Gerade für lange Aufenthalte im All ist eine kontinuierliche und ausreichende Versorgung mit Energie sowie Mikronährstoffen von kritischer Bedeutung. Die hohe Effizienz der Knolle im Verhältnis zum benötigten Platz macht sie zur Vorreiterin unter den weltraumtauglichen Kulturpflanzen.

Praktische Umsetzung und nachhaltige Kreislaufwirtschaft

Das Experiment unterstreicht, dass Mondboden als Grundlage für den Anbau dienen kann, solange er durch menschliche oder biologische Aktivitäten mit organischem Material angereichert wird. Für die praktische Umsetzung planen die Forscher einen geschlossenen Kreislauf, in dem Astronauten zunächst eine kleine Menge organischer Stoffe mit zur Mission nehmen. Später sollen dann vor Ort angefallene Lebensmittelreste und Pflanzenabfälle wiederverwertet werden, um kontinuierlich Kompost für die nächste Ernte zu produzieren.

Neben der Bodenaufbereitung benötigen die Pflanzen für das Gedeihen zusätzlich konstantes Wasser, Licht und die richtige Temperaturkontrolle. Obwohl es noch ein weiter Weg bis zur ersten Produktion echter Mond-Pommes ist, haben die Wissenschaftler mit dieser Studie den fundamentalen ersten Schritt für eine nachhaltige Nahrungsproduktion im All bereits vollzogen.