Kasparow verpasst Berlin Freedom Week: Sicherheitsrisiko durch Attentatsgefahr

Kremlkritiker Garri Kasparow nimmt nur virtuell an der Berlin Freedom Week teil. Sicherheitsbehörden warnten vor einer Reise wegen konkreter tödlicher Bedrohung durch russische Akteure.

Der bekannte Oppositionspolitiker und Schachweltmeister Garri Kasparow wird die diesjährige Berlin Freedom Week nicht in Gegenwart der Teilnehmer verfolgen können. Aufgrund schwerwiegender Warnungen deutscher Geheimdienste und Sicherheitsbehörden fiel die Entscheidung, eine physische Anwesenheit in der deutschen Hauptstadt abzulehnen. Die Behörden stufen eine Reise nach Berlin als ein unnötiges und akzeptables Sicherheitsrisiko für das Leben des 63-jährigen Exilanten ein.

Videoansprache im Roten Rathaus

Bei der Eröffnung des Freedom Dinner am Montagabend im Berliner Roten Rathaus wandte sich Kasparow direkt an die anwesenden Ehrengäste. Zu den Gästen gehörte unter anderem der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner von der CDU, der als Schirmherr der Veranstaltung fungiert. Kasparow erklärte in seiner Videobotschaft, dass die Verantwortung für seine Abwesenheit bei der Politik und den zuständigen Sicherheitsbehörden liege. Er verwies darauf, dass Sicherheitsexperten ihn eindringlich davor gewarnt haben, den Standort zu wechseln, solange die konkrete Gefahr für seinen Leib und sein Leben besteht.

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Konkrete Bedrohungslage durch Russland

Der Mitgründer des World Liberty Congress begründete seine Entscheidung mit der zunehmenden Aggressivität des Kremls. Kasparow wies darauf hin, dass Berichte über gezielte Tötungsabsichten Russlands gegenüber ihm bereits publik geworden sind. Bereits vor einem Monat war bekannt geworden, dass der prominente Putin-Gegner auf einer möglichen Liste von Attentatszielen russischer Dienste steht. Die Warnungen der Nachrichtendienste basieren auf der Einschätzung, dass Russland bereit ist, jegliche Mittel einzusetzen, um dissidente Stimmen zu eliminieren, was eine Reise in das EU-Ausland als zu gefährlich erscheinen lässt.

Scharfe Kritik an deutscher Sicherheitspolitik

Kasparow nutzte die Möglichkeit der digitalen Teilnahme nicht nur für Dankesbekundungen, sondern auch für eine scharfe Kritik an der aktuellen geopolitischen Lage in Europa. Er warnte davor, dass Europa zur Spielwiese von Wladimir Putin geworden sei. In einer dramatischen Warnung betonte er, dass die Sicherheit des Oppositionellen auch die Sicherheit der deutschen Bevölkerung berühre. Falls Putin ihn in Deutschland erreichen könne, sei prinzipiell jeder Bürger gefährdet, einschließlich Ehepartnern, Kindern und Kollegen. Er forderte die Verantwortlichen auf, sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass die Sicherheit in Europa massiv untergraben wurde.

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Historische Bezüge und politische Forderungen

Zusätzlich zu den Sicherheitsbedenken griff Kasparow historische und politische Widersprüche an. Er erinnerte die Anwesenden daran, dass deren ehemaliger Bundeskanzler als russischer Lobbyist agiert habe. Diese Aussage unterstreicht seine Position, dass die deutsche und europäische Politik gegenüber Russland oft zu nachsichtig war. Er verglich die aktuelle Situation mit dem Vorjahr, als er noch live im Berliner Abgeordnetenhaus bei der Eröffnungssitzung des World Liberty Congress sprach. Damals stand der Kampf für Freiheit und Demokratie noch im Mittelpunkt einer persönlichen Präsenz.

Ablauf und Struktur der Berlin Freedom Week

Trotz der Absage des prominenten Gastgebers läuft die Berlin Freedom Week weiter bis zum 14. November. Das Programm umfasst rund 170 verschiedene Veranstaltungen an verschiedenen Orten in ganz Berlin. Dazu gehören Filmvorführungen, Ausstellungen, Diskussionsrunden, Workshops und Zeitzeugengespräche. Die Organisation verbindet historische Erinnerungen an den Mauerfall und die SED-Diktatur mit aktuellen Fragen zu Menschenrechten und politischer Verfolgung. Ziel ist es, die Bedeutung demokratischer Werte in der modernen Welt zu stärken und globale Netzwerke zu festigen.

Zu den Initiatoren dieser umfassenden Reihe gehören neben visitBerlin und dem World Liberty Congress die Axel-Springer-Freedom-Foundation, die Robert-Havemann-Gesellschaft sowie der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte. Kasparow versicherte den Teilnehmern, dass er zuversichtlich sei, eines Tages wieder persönlich in Berlin ankommen zu können, betonte jedoch, dass dieser Moment noch nicht reif sei. Die Veranstaltung dient weiterhin als Plattform für Demokratieaktivisten und Dissidenten aus aller Welt, um gegen autoritäre Strukturen zu kämpfen.