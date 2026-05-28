Kasper Hjulmand in Leverkusen vor dem Aus, Bayer drängt auf Verpflichtung von Andoni Iraola

Bayer Leverkusen steht nach einer enttäuschenden Saison vor einem Trainerwechsel. Der Club ist offenbar in Verhandlungen mit dem Spanier Andoni Iraola, der derzeit beim AFC Bournemouth spielt. Der Baske ist laut Medienberichten ein Kandidat für den Posten des Werkelf-Trainers.

Nach einer enttäuschenden Saison steht Kasper Hjulmand in Leverkusen vor dem Aus. Mit seinem Nachfolger soll die Werkself bereits in finalen Verhandlungen stehen. Wie der kicker berichtet, befindet sich der Werksklub in finalen Verhandlungen mit dem Spanier Andoni Iraola vom AFC Bournemouth.

Nach der Absage des Brasilianers Filipe Luis, der laut Medienberichten vor einer Unterschrift bei der AS Monaco steht, soll Bayer auch laut Sky auf eine Verpflichtung von Iraola drängen und auf eine schnelle Zusage hoffen. Auch Oliver Glasner, der am Mittwoch mit Crystal Palace den Titel in der Conference League gewann, ist laut Medienberichten ein Kandidat in Leverkusen.

Der Baske hat in seinen drei Jahren beim AFC jeweils einen neuen Punkterekord mit Bournemouth aufgestellt und war zuletzt in 18 Premier-League-Spielen unbesiegt geblieben. Nur knapp. Iraola hatte seinen Abschied schon im April angekündigt, der frühere Dortmund- und Leipzig-Coach Marco Rose übernimmt den Posten des Spaniers. In Leverkusen steht Hjulmand, der Bayer in der abgelaufenen Saison nach dem 2.

Bundesligaspieltag übernommen hatte, aufgrund einer schwachen Rückrunde und Tabellenplatz sechs vor dem Abschied





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kasper Hjulmand Bayer Leverkusen Andoni Iraola AFC Bournemouth Trainerwechsel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jarell Quansah bleibt bis 2027 bei Bayer Leverkusen - Liverpool verzichtet auf RückkaufBayer Leverkusen sichert sich den jungen Innenverteidiger Jarell Quansah bis mindestens 2027. Die Rückkauf‑Option von Liverpool läuft aus, die Ablösesumme würde 60 Millionen Euro betragen. Quansah gilt als wertvollster Spieler des Kaders und soll als Führungsspieler weiter reifen.

Read more »

Medien: Filipe Luis und Iraola als Bayer-Trainer im GesprächLeverkusen - Die Spekulationen um einen möglichen Nachfolger von Kasper Hjulmand als Trainer bei Bayer Leverkusen gehen weiter. Nach einem Bericht des

Read more »

Bayer Leverkusen: Oliver Glasner als neuer Trainer im VisierDer österreichische Trainer Oliver Glasner ist der Wunschkandidat von Bayer Leverkusen für die Trainerposition. Die Verhandlungen zwischen Glasners Berater und dem Klub haben bereits Fortschritte gemacht und es wird erwartet, dass Glasner selbst ab Freitag in die Gespräche einsteigen wird. Der Zeitplan für diese Entscheidung war bereits seit Wochen bekannt.

Read more »

Bericht: Leverkusens Trainer-Suche vor AbschlussDer Spanier Andoni Iraola ist nun der Top-Kandidat auf den Trainerposten bei Bayer Leverkusen. Kasper Hjulmand steht hingegen vor dem Aus.

Read more »