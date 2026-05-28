Bayer Leverkusen steht vor dem Trainerwechsel. Der 48-jährige Trainer Kasper Hjulmand steht vor dem Aus. Die Werkself befindet sich in finalen Verhandlungen mit dem Spanier Andoni Iraola vom AFC Bournemouth. Der frühere Dortmund- und Leipzig-Coach Marco Rose übernimmt den Posten des Spaniers.

Nach einer enttäuschenden Saison steht Kasper Hjulmand in Leverkusen vor dem Aus. Mit seinem Nachfolger soll die Werkself bereits in finalen Verhandlungen stehen. Wie der kicker berichtet, befindet sich der Werksklub in finalen Verhandlungen mit dem Spanier Andoni Iraola vom AFC Bournemouth.

Nach der Absage des Brasilianers Filipe Luis, der laut Medienberichten vor einer Unterschrift bei der AS Monaco steht, soll Bayer auch laut Sky auf eine Verpflichtung von Iraola drängen und auf eine schnelle Zusage hoffen. Auch Oliver Glasner, der am Mittwoch mit Crystal Palace den Titel in der Conference League gewann, ist laut Medienberichten ein Kandidat in Leverkusen.

Der Baske, hat in seinen drei Jahren beim AFC jeweils einen neuen Punkterekord mit Bournemouth aufgestellt und war zuletzt in 18 Premier-League-Spielen unbesiegt geblieben. Nur knapp. Iraola hatte seinen Abschied schon im April angekündigt, der frühere Dortmund- und Leipzig-Coach Marco Rose übernimmt den Posten des Spaniers. In Leverkusen steht Hjulmand, der Bayer in der abgelaufenen Saison nach dem 2.

Bundesligaspieltag übernommen hatte, aufgrund einer schwachen Rückrunde und Tabellenplatz sechs vor dem Abschied. Der 48-jährige Trainer hatte in seiner ersten Saison in Leverkusen eine gute Leistung gezeigt, aber die zweite Saison war ein großer Rückschlag. Die Mannschaft stand nach der Winterpause auf Platz eins, aber die Rückrunde war ein Desaster. Die Werkself verlor viele Spiele und fiel auf Platz sechs ab.

Hjulmands Vertrag läuft noch bis Ende der Saison, aber es ist wahrscheinlich, dass er nicht mehr länger Trainer von Bayer Leverkusen sein wird. Die Verhandlungen mit Andoni Iraola sind bereits im Gange und es ist möglich, dass er bald der neue Trainer von Bayer Leverkusen sein wird. Der Spanier hat bereits Erfahrung als Trainer und hat in seinen drei Jahren beim AFC Bournemouth einen neuen Punkterekord aufgestellt. Er war auch in 18 Premier-League-Spielen unbesiegt geblieben.

Iraola ist ein guter Trainer und es ist möglich, dass er Bayer Leverkusen in die Zukunft führen wird. Der frühere Dortmund- und Leipzig-Coach Marco Rose wird den Posten des Spaniers übernehmen und es ist möglich, dass er eine gute Leistung zeigen wird. Der 48-jährige Trainer hat bereits Erfahrung als Trainer und hat in seinen Jahren bei Dortmund und Leipzig eine gute Leistung gezeigt.

Es ist möglich, dass er Bayer Leverkusen in die Zukunft führen wird und dass die Werkself in der Zukunft erfolgreich sein wird. Der Trainerwechsel in Leverkusen ist ein wichtiger Schritt in der Zukunft der Werkself. Es ist möglich, dass der neue Trainer eine positive Wirkung auf die Mannschaft haben wird und dass die Werkself in der Zukunft erfolgreich sein wird.

Der Trainerwechsel ist ein wichtiger Schritt in der Zukunft der Werkself und es ist möglich, dass der neue Trainer eine positive Wirkung auf die Mannschaft haben wird





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