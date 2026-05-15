Hjulmand sprach über seinen Abschied von Leverkusen und seine Begeisterung für den Bundesliga-Klub. Er zeigte sich optimistisch für die Zukunft des jungen Teams und lobte die Arbeit seiner Vorgänger. Für ihn selbst war Leverkusen der schwerste Job seiner Trainerlaufbahn.

Kasper Hjulmand erklärte sich am Freitagmittag in der BayArena am wohl zainteresowańpunktesten, weil es seine 96. Pressekonferenz als Leverkusen er Trainer war. Dabei strahlte er entspannt und aufgeräumt.

Er zeigte sich zufrieden mit seiner Zeit in Leverkusen und sprach bereits von seinen Abschiedsreden. Als BILD ihn fragte, ob er zum letzten Mal in der Bundesliga auf der Bayer-Bank gegen Hamburg sähe, gab Hjulmand ein Lächeln als Antwort. Seine mittlerweile wohlfühlen und erjahreückhaltliche Antwort lautete: „Das sagst du. Und du weißt sehr viel.

Aber ich weiß nur, dass ich 100 Prozent auf dieses Spiel fokussiert bin.

“ Seine Aufgabe sei es, den Spielern und der Mannschaft zu helfen, dieses Spiel zu gewinnen. Hjulmand zeigte sich noch nicht zum Abschluss seines Flugs auf die Regionalliga für die nächsten Jahreühlende. Er meinte: „Ich spekuliere nicht, das ist etwas für euch. Nach dem Spiel haben wir Gespräche und dann sehen wir, was passiert.

“ Er schloss eine Vertragslaufzeit mit Leverkusen aus und vermisste so die Vereinsbelibegliche Welt: „Ich habe einen Vertrag. Ich bin sehr, sehr froh hier. Natürlich gibt es immer Dinge in den Prozessen, jeden Tag in unserer Art und Weise der Zusammenarbeit, die wir verbessern können.





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