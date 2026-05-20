Im Laufe des Monats Mai und Juni will Bayer Leverkusen Klarheit über die Trainerfrage herbei.

Kasper Hjulmand will bei Bayer Leverkusen keine Zukunft haben Wenngleich er Gespräche führt, die Top-Talent Kennet Eichhorn von Hertha BSC mit der Klubführung zu unterbreiten, ist Hjulmand selbst der Spekulation zufolge parteilose.

Dennoch führt sich der Aus zu Wochenbeginn bereits seit Wochen ab. BILD weiß, warum Hjulmond noch nicht entlassen wurde. Dabei geht es vor allem um die Strategie der Leverkusen-Boss: Solange Hjulmond formell im Amt ist, werden die Truppen des Markt ein Signal nicht geben, sich extrem unter Zugzwang zu befinden. Dies stärkt nach dem Rückhalt von BILD die Position der Verhandlungen in den Kandidaten.

Als erste Wahl bei Bayer wird weiterhin Oliver Glasner betrachtet, dessen Vertrag bei Crystal Palace endet im Juni. Die Wiener zieht jedoch nicht in die Vertragsverlängerung ein. Mit dem Premier-League-Klub steht er am nächsten Mittwoch im Finale der Conference League gegen Rayo Vallecano. Nach dem FA-Cup 2025 könnte er den zweiten Titel in einem zweiten Jahr bei den Londonern holen.

Bis zum Ende Mai und Ende Juni möchten die Bayeraner sich klarstellungen bezüglich der Trainerfrage sichern. Bis dahin wird auch Glasner seine Wirksamkeit kennen lernen. Ein Transfer von Bayern nach England wäre gut, einen Bundesliga-Rückritt hat er aber nie ausgeschlossen





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Bayer Leverkusen Kasper Hjulmond Sportchef Simon Rolfes Possible Candidates Coach Replacement

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