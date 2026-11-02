Kassel Huskies: NHL-Eis senkt Heimstärke, Niederlage gegen Dresden

Die Umstellung auf NHL-Maße auf dem Kassel-Haus-Eis hat sich als taktischer Nachteil erwiesen. Die Kassel Huskies unterliegen den Dresdner Eislöwen mit 1:2 und rutschen in der Heimtabelle ab.

Die Kassel Huskies haben ihre taktische Neuausrichtung auf der eigenen Eisbahn massiv bestraft bekommen. Die Hessen verloren das Topspiel gegen die Dresdner Eislöwen mit 1:2 in der Overtime. Dieser Rückstand gefährdet nun die angestrebte Qualifikation für die DEL. Die Strategie der Verkleinerung der Spieloberfläche, die ursprünglich den Aufstieg erleichtern sollte, funktioniert im Heimspielbetrieb nicht wie geplant.

Taktische Umstellung auf NHL-Maße

Die Mannschaftsleitung der Kassel Huskies hatte vor der Spielzeit eine fundamentale Änderung am Heimspielort beschlossen. Die Eisfläche wurde in der Breite um vier Meter reduziert, während die Länge unverändert blieb. Die neuen Dimensionen betragen exakt 60x26 Meter. Diese Maße entsprechen den Standardabmessungen der nordamerikanischen NHL-Liga. Der Plan war, durch den geringeren Platz das Spiel dynamischer und schneller zu gestalten. Mehr Körperkontakt und ein höheres Tempo sollten den Gegner unter Druck setzen und die Chancen auf den Aufstieg erhöhen.

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Statistischer Einbruch an der Spitzelsbahn

Die Realität auf der Eisfläche sieht derzeit jedoch anders aus als die Planung der Vereinsführung. In der heimischen Tabelle rangieren die Huskies nur auf dem drittletzten Platz. Aus Spielen vor der eigenen Kulisse sammelte das Team bisher lediglich neun Punkte. Ein direkter Vergleich mit der Vorsaison offenbart den dramatischen Rückgang der Leistungsfähigkeit. Letztes Jahr galt die Mannschaft als das stärkste Heimteam der Liga. Damals erreichte der Kassel Huskies einen Schnitt von 2,27 Punkten pro Spiel. Der aktuelle Wert liegt bei nur noch 1,29 Zählern. Diese Zahlen belegen, dass die Verkleinerung des Spielfeldes den Gegnern eher Vorteile verschafft.

Verlauf des Spiels gegen Dresden

Das Match gegen die Dresdner Eislöwen begann für die Gastgeber vielversprechend. Leonhard Korus erzielte bereits in der fünften Minute die 1:0-Führung. Die Mannschaft schien das neue Konzept zunächst zu beherrschen. Doch gegen Ende des ersten Drittels begann der Zusammenbruch. Die Dresdner Eislöwen glichen durch Drew LeBlanc in der 37. Minute zum 1:1 aus. Die Kassel Huskies braken regelrecht ein und verloren die Kontrolle über das Geschehen. Torhüter Philipp Maurer musste in dieser Phase die volle Aufmerksamkeit aufbringen. Er hielt vier Mega-Saves. Einer davon rettete die Gäste im zweiten Drittel, drei weitere im dritten Drittel. Ohne diese Leistungen von Philipp Maurer wäre die Verlängerung nicht zustande gekommen.

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Trainer reagieren auf die Niederlage

Petteri Väkiparta analysierte das Problem präzise. Der Trainer der Kassel Huskies betonte, dass eine kleine Eisfläche einen Härte-und-Kopf-Bereich darstelle. Man brauche richtige Arbeitsschuhe und mehr Männer bei der Arbeit, als Jungs beim Spielen. Er forderte sein Team auf, dieses Verständnis schneller zu entwickeln. Bo Subr, Trainer der Dresdner Eislöwen, lobte die Konstanz seiner Mannschaft. Seine Spieler brachten eine gute Energie aufs Eis. Marvin Berbner parierte zwei Breakaway-Situationen. Beide Trainer sind sich einig, dass die Spielart auf dieser Bahn eine andere ist. Es geht schneller und die Räume sind enger. Dresden hat diesen Rhythmus bisher besser adaptiert als die Hessen.

Kommerzielle Vorteile und Community-Events

Dennoch gibt es positive Aspekte aus dem Projekt. Durch die Verkleinerung der Eisfläche entstehen an den Seiten drei zusätzliche Sitzreihen. Das bietet mehr Kapazität für Fans im Saal. Auch die Zusammenarbeit zwischen den beiden Klubs wird gelobt. Die Kassel Huskies luden den Eislöwen-Kids-Club und die U9 zur Auswärtspartie ein. Es gab ein Abschlussfoto mit den Profis. Maik Walsdorf, Geschäftsführer der Eislöwen, bedankte sich für den Gegenbesuch. Solche Bilder machten den Sport besonders. Auf und neben dem Eis bestünden gemeinsame Leidenschaft und Respekt. Die taktische Umstellung bleibt trotz der sportlichen Rückschläge ein langfristiges Projekt der Vereinsführung.