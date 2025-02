Kassel muss Millionen an Anwohnern zurückzahlen: Straßenbeitragssatzung für ungültig erklärt

Das Hessische Verwaltungsgericht hat die Straßenbeitragssatzung der Stadt Kassel für ungültig erklärt. Rund 10 Millionen Euro müssen nun an Anwohnern zurückbezahlt werden.

Die Stadt Kassel muss rund 10 Millionen Euro an Anwohnern zurückzahlen, weil die Straßenbeitragssatzung der Stadt für ungültig erklärt wurde. Das Hessische Verwaltungsgericht (VGH) hat entschieden, dass die Satzung nicht den Vorgaben des hessischen Kommunalabgabengesetzes entspricht. Die Stadt Kassel hatte seit April 2021 Beiträge für die Erneuerung von mehr als hundert Straßen erhoben. Die Entscheidung des VGH ist eine gute Nachricht für rund 10.

000 Anlieger, die seitdem auf Erstattung der Beiträge hopen. Die Stadt Kassel verspricht, die Rückzahlungen so schnell wie möglich zu veranlassen. Ein Sprecher der Stadt erklärte: „Wir werden nun unmittelbar die Konsequenzen ziehen und mit der umfangreichen verfahrensrechtlichen Rückabwicklung beginnen, um die erhobenen Beiträge zu erstatten.“ Die aktuellen Rückzahlungen betreffen nur die Straßenbeiträge für Erneuerungen und Umbauten. Erschließungsbeiträge, die für den ersten Bau von Straßen erhoben werden, werden von der VGH-Entscheidung nicht berührt. Anwohner müssen laut Stadt nicht selbst tätig werden, sondern werden kontaktiert. Das Verwaltungsgericht hatte die alte Kasseler Straßenbeitragssatzung bereits vor vier Jahren für ungültig erklärt, weil sie sich von den Vorgaben des hessischen Kommunalabgabengesetzes unterschied. Die Satzung hatte laut Hessenschau den Gemeindeanteil an den Gesamtkosten der Straßenbaumaßnahmen zu niedrig angesetzt. Die Stadt Kassel muss nun die seit April 2021 erhobenen Beiträge in Höhe von mehr als 10 Millionen Euro an die Anlieger zurückzahlen





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Kassel Straßenbeiträge Rückzahlung Verwaltungsgericht Ungültigkeit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vorwürfe in Kassel: Antisemitismus-Vorwürfe nach Prüfung an KunsthochschuleWiesbaden/Kassel (lhe) - Das hessische Wissenschaftsministerium prüft nach einer Kunstinstallation einer Studentin an der Kunsthochschule Kassel

Weiterlesen »

Zehn-Millionen-Überraschung: Französische Kleinstadt erbt Millionen von NamensvetterRoger Thiberville lebte sein Leben lang in Paris. Seine einzige Verbindung zu der gleichnamigen Ortschaft ist der Nachname. Dennoch hinterlässt er der Gemeinde ein Vermögen von geschätzt zehn Millionen Euro.

Weiterlesen »

Threads: 320 Millionen User monatlich aktiv, über 100 Millionen jeden TagDer Kurznachrichtendienst Threads von Meta wächst weiterhin schnell und laut Mark Zuckerberg um eine Million Accounts pro Tag. X kommt wohl in Reichweite.

Weiterlesen »

Forstarbeiten der Deutschen Bahn im Kreis Gütersloh sorgen für Empörung bei AnwohnernAuf über einem Kilometer wurden in Bahnhofsnähe in Rheda-Wiedenbrück Büsche und alte Bäume gerodet. Das sei „ein Frevel an der Natur und der Stadtgesellschaft“.

Weiterlesen »

Bürgergeld: Jobcenter Kassel besucht Bürgergeld-EmpfängerSie wird heiß diskutiert - eine Arbeitspflicht für Bürgergeldempfänger. Die Stadt Kassel zeigt, dass es auch andere Wege gibt, um Bürgergeldempfänger wieder in Arbeit zu bringen.

Weiterlesen »

Hartz und Herzlich: Lisa aus Kassel kämpft mit knappen FinanzenLisa, eine 32-jährige alleinerziehende Mutter aus Kassel, ist die neue Protagonistin der Sendung „Hartz und herzlich“. Sie steht vor finanziellen Schwierigkeiten, nachdem sie einen Großteil ihres Bürgergeldes für neue Kleidung für ihre Zwillinge ausgegeben hat. Lisa versucht nun, die Haushaltskasse aufzubessern, indem sie alte Kleidungsstücke verkauft und sich in einem Supermarkt bewirbt.

Weiterlesen »