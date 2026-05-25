Kassel will Taxi-Preise erhöhen, andere hessische Städte planen keine Anpassung

Während Kassel wegen gestiegener Spritpreise die Taxi-Preise deutlich erhöhen will, planen andere hessische Großstädte keine Anpassung. Der Taxiverband Hessen hält Preissteigerungen nicht für sinnvoll, da sie keine Kunden gewinnen und Dumpingpreise von Wettbewerbern wie Uber oder Bolt kompensieren könnten.

Während Kassel wegen gestiegener Spritpreise die Taxi-Preise deutlich erhöhen will, planen andere hessische Großstädte keine Anpassung. Der Taxiverband hält Preissteigerungen nicht für sinnvoll. Kassel / Frankfurt /Main (dpa/lhe) - In Kassel wird Taxifahren bald deutlich teurer.

Laut der Stadt sollen die Preise dort steigen wegen der "in kurzer Zeit deutlich angestiegenen Kraftstoffpreise, die die Betriebsausgaben der örtlichen Taxibetriebe massiv erhöht haben". Ab dem 13. Juni werden in Kassel für Fahrgäste deshalb 2,80 Euro und damit 70 Cent mehr für jeden gefahrenen Kilometer fällig. Die Grundgebühr bleibt bei 4 Euro.

Eine 10 Kilometer lange Taxifahrt beispielsweise wird somit künftig 7 Euro teurer.

"Mit der Anpassung der Beförderungsentgelte kommt die Stadt Kassel dem Anliegen der ortsansässigen Unternehmen nach, auf die gestiegenen Betriebskosten zu reagieren", erläuterte ein Sprecher der Stadt. Andere Großstädte wie Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden und Marburg planen hingegen aktuell keine Preiserhöhungen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. Fulda prüft nach eigenen Angaben eine Anpassung. Der Taxiverband Hessen hält höhere Preise nicht für zielführend.

"Mit Preiserhöhungen gewinnen sie keine Kunden neu oder zurück", sagte der Vorsitzende des Verbands Hans-Peter Kratz. "Solange die Wettbewerber außerhalb des gesetzlichen Rahmens arbeiten und mit Dumpingpreisen zulasten der Steuerzahler und der Sozialversicherungen arbeiten, ist eine Preisanpassung wohl kein geeignetes Mittel", erläuterte er mit Blick auf Plattformen wie Uber oder Bolt, die zumeist billiger unterwegs sind und dem traditionellen Taxigewerbe zu schaffen machen





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