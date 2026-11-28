Die KV Rheinland-Pfalz streicht oder begrenzt Fördermittel ab 2027 für neue Praxen und Weiterbildungen, während der Gesundheitsminister die Kürzungen kritisiert und vor Folgen für die ländliche Versorgung warnt.

Die Kassenärztliche Vereinigung ändert ihr Fördersystem für niedergelassene Ärzte. Die Frage ist, was das für Folgen für Patientinnen und Patienten haben könnte. Die Meinungen gehen auseinander.

Mainz - Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz ordnet ihr Fördersystem für niedergelassene Ärzte neu. Das klingt erstmal sehr technisch und weit weg von der Realität vieler Menschen. Doch hat das auch Folgen für das Netz an Praxen im Land und damit auf die Versorgung von Patientinnen und Patienten zwischen Westerwald und Südwestpfalz? Und um was geht es genau?

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Die KV will Teile ihrer Niedergelassenen-Förderung ab 2027 streichen und einen anderen Teil begrenzen. So werden unter anderem Förderungen für Zulassungen, Übernahmen von Praxen und Anstellungen ab dem kommenden Jahr nur noch in Regionen gewährt, für die eine Unterversorgung droht oder bereits existiert. Gestrichen werden Förderungen etwa für den Aufbau von Nebenstandorten einer Praxis, für bestimmte Weiterbildungen oder akademische Lehrpraxen. Die Kassenärztliche Vereinigung ist sich sicher, dass die Änderungen nicht zu Schließungen von Praxen führen.