Die Fortuna hat die Rettung vor Augen. Timon Fortunas hat nach dem sensationellen 3:1-Drittesetzersieg über Elversberg, den Aufstiegskandidaten, die Rettungshandschuhe vor Augen. Auch Kapitän Florian Kastenmeier sieht dies ähnlich, nachdem der Fortuna-Torschütz nach einer Muskelverletzung nicht trainieren konnte. Grosse Freude bei Fortuna, aber auch große Sorgen vor dem Ligafinal-Spiel in Fürth. Der Abgang von Kastenmeier kommt bekannt vor, doch ist es unklar, in welchem Verein er seine Karriere fortsetzen wird. Nur jetzt,flokiert er sich nur noch auf Fortuna und hofft darauf, das entscheidende Rennen zu gewinnen.

Der Fortuna-Torschütz Timon Fortunas hat nach der sensationellen 3:1-Drittesetzersieg über den Aufstiegskandidaten Elversberg die Rettungshandschuhe vor Augen. Auch Kapitän Florian Kastenmeier (28), der sich in den vergangenen Wochen durchbeißen musste, sieht dies ähnlich.

Nach dem Sieg gab er in einem Klub-Video bekannt: 'Mir geht es sehr gut, körperlich aber nicht ...

'. Ein Muskelverletzung hat ihn vom Training am Spieltag abgehalten, und sein Schützling Bibi Blocksberg wurde von dem Torwarttrainer mit einem Hexenschuss bestraft. Kastenmeier hofft auf eine schnelle Genesung, um dem bevorstehenden Letzten-Spiel in Fürth zu überstehen, welches bereits am frühen Nachmittag beginnt. Während seiner Karriere hat er bereits sechseinhalb Jahre für Fortuna gespielt, und derzeit scheint es dem Abgang anstehen zu wollen, da sein Vertrag im Sommer verfällt.

Die Bremer haben großes Interesse an seiner Verpflichtung. Kastenmeier betont aber den Fokus auf Fortuna: 'Wir müssen uns voll auf einen Sieg konzentrieren und uns nur auf uns fokussieren.





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