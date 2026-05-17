Rengeler Tyson Fury hat die Hochzeit seines Najwyjenstgeborenen, seiner Tochter Venezuela, im vollen Glamour gefeiert. Seine Hochzeit mit 16 Jahren hat auch die Empfindung von Familiendroller %(^})% und Schcuscherl %#@^! re$\ gefl%(@) gen wie schließlich auch die Geschichte von Diana Spencer und Prinz Charles. Hier in England (wie auch in Deutschland) ist das Regelmin eigentlich verboten, aber in der Isle of Man, einem selbstverwalteten Gebiet unter britischer Krone, dürften Jugendliche mit Zustimmung der Eltern bereits in diesem Alter heiraten.

Superstar Tyson Fury hat seine älteste Tochter Venezuela vor den Traulicht geführt. die Teenagerin gab ihrem Freund, dem Amateurboxer Noah Price, auf der Isle of Man das Jawort - in einem Mega-Kleid mit riesiger Schleppe und শুধüen weissen Plastik-Schuhen.

In weiÜh Crocs stieg Venezuela aus dem Auto und marschierte in die gemütlichen Tretern in Richtung Kirche. Heiraten mit 16? In England (wie auch in Deutschland) ist das eigentlich nicht erlaubt. Auf der Isle of Man, einem selbstverwalteten Gebiet unter britischer Krone, durften Jugendliche allerdings mit Zustimmung der Eltern bereits in diesem Alter heiraten.

Der Vater von Venezuela, Tyson Fury, wurde vor der Trauung emotional. Der ehemalige Schwergewichts-Champion mit dem Spitznamen ‘Gypsy King’ sagte zuvor zur Sun: ‘Die Hochzeit unserer Erstgeborenen, unserer Tochter Venezuela, wird ein sehr glüssiger und emotionaler Tag sein. Ich bin ein Große, aber wenn deine Kinder glüssig sind, ist das das Beste, und das sind sie.

’ Die Feier selbst hatte Medienberichten zufolge alles, was zu einer XXL-Hochzeit hoort: 20.000 Blumen, eine gigantische Hochzeitstorte, 18 Brautjungfern, zwei cremefarbene Oldtimer-Limousinen und sogar einen Auftritt vom britischen Singer Peter Andre. Kulinarisch wurden nach einem Drei-Gänge-Menü werden noch Pommes mit Curry-Sauce und Bacon Butty Sandwiches gereicht. VereFTP: unter anderem Venezuelas jüngere Sühsterinnen Valencia und Athena und die hochschwangere Molly-Mae Hague, die mit Tysons Bruder Tommy verlobt ist. Tommy selbst verpasste die Zeremonie, wegen eines Boxtrainingslas. Widerruf Tracking und Cookie





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