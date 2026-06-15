Katar begrüßt US-Iran-Rahmenabkommen als Schritt für Frieden und wirtschaftliches Wachstum

Katar hat das zwischen den USA und dem Iran erzielte Rahmenabkommen als wichtigen Schritt zur Festigung eines nachhaltigen Friedens begrüßt. Das Abkommen werde regional und international wirtschaftliches Wachstum fördern, so das katarische Außenministerium. UN-Generalsekretär Guterres lobt die Einigung als entscheidenden Schritt zur friedlichen Beilegung des Konflikts. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien erklären ihre Bereitschaft zur Aufhebung von Sanktionen unter bestimmten Bedingungen. Experten warnen jedoch vor verfrühtem Optimismus, da schwierige Fragen wie das iranische Atomprogramm und regionale Stellvertreterkonflikte weiterhin offen sind. Die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus soll erst nach der formellen Unterzeichnung geöffnet werden.

Der Golfstaat Katar hat das zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran erzielte Rahmenabkommen als bedeutenden Schritt zur Festigung eines nachhaltigen Frieden s gewürdigt. In einer Stellungnahme, die über die staatliche Nachrichtenagentur QNA verbreitet wurde, betonte das katarische Außenministerium, dass das Abkommen sowohl regional als auch international zu wirtschaftlichem Wachstum führen werde.

Die Regierung in Doha lobte zudem die Entschlossenheit beider Seiten, Differenzen durch Verhandlungen und friedliche Mittel zu lösen. Diese Position unterstreicht Katars Rolle als vermittelnder Akteur in der Golfregion, der häufig in konfliktanfälligen Dialogen zwischen Washington und Teheran vermittelt. Die Ankündigung des Abkommens hat nicht nur in der Region, sondern auch auf globaler Ebene breite Reaktionen ausgelöst.

UN-Generalsekretär António Guterres begrüßte die Vereinbarung in New York ausdrücklich und bezeichnete sie als einen entscheidenden Schritt hin zu einer friedlichen Beilegung des langjährigen Konflikts. Er rief alle Parteien auf, ihre Bemühungen für eine endgültige Lösung zu verdoppeln, und versicherte, dass die Vereinten Nationen bereitstehen, Unterstützung für einen dauerhaften und umfassenden Frieden zu leisten. Guterres würdigte insbesondere die konstruktive Rolle mehrerer regionaler Akteure, darunter Pakistan, Katar, Ägypten, Saudi-Arabien und die Türkei, die die Verhandlungen unterstützt hätten.

Parallel dazu signalisierten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien in einer gemeinsamen Erklärung ihre Bereitschaft, Sanktionen gegen den Iran aufzuheben, sofern das Land klare und überprüfbare Schritte in Bezug auf seinAtomprogramm unternimmt. Diese europäische Position spiegelt die Hoffnung wider, dass das Rahmenabkommen zu einer umfassenden Entspannung führen und den Weg für eine Wiederaufnahme wirtschaftlicher Beziehungen ebnen könnte.

Die formelle Unterzeichnung des Abkommens ist für Freitag in der Schweiz geplant, wobei hochrangige US-Vertreter wie Vizepräsident JD Vance oder möglicherweise Präsident Donald Trump teilnehmen sollen. Für den Iran wird erwartet, dass Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf oder Außenminister Abbas Araghtschi unterschreiben. Trotz der positiven Reaktionen warnen Experten vor verfrühtem Optimismus.

Richard Fontaine von der Denkfabrik Center for a New American Security weist darauf hin, dass die im Rahmenabkommen ausgesparten Punkte - wie das iranische Atomprogramm, die Unterstützung von Stellvertretern, Raketen und Drohnen sowie die innenpolitische Unterdrückung - genau die Fragen sind, die ursprünglich zum Konflikt geführt hätten. Das Abkommen sei daher nicht das Ende des Krieges, nicht einmal "der Anfang vom Ende", könne aber ein erster Schritt in die richtige Richtung sein.

Karim Sadjadpour von der Carnegie Endowment for International Peace betont, dass der Krieg im Libanon weiterhin eine Quelle von Spannungen bleiben werde und das belastete Verhältnis zwischen den USA und dem Iran die Friedensbemühungen erschwere. Die iranische Führung sei nach wie vor zutiefst gekränkt, was eine echte Annäherung erschwere. Ein zentraler Punkt des Abkommens ist die dauerhafte Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus, durch die ein erheblicher Teil des weltweiten Öl- und Gashandels fließt.

Diese soll jedoch erst nach der formellen Unterzeichnung des Abkommens erfolgen. Gleichzeitig diskutieren Experten die indirekten Auswirkungen einer Lösung der Hormuskrise auf die Schifffahrt im Roten Meer. Der dänische Schifffahrtsexperte Lars Jensen erklärt, dass eine Entspannung in der Golfregion auch die Krise im Roten Meer beeinflussen könnte. Seit dem Beginn des Gaza-Krieges im Herbst 2023 meiden die meisten Reedereien die Route durch das Rote Meer und den Suezkanal aufgrund von Angriffen der Huthi-Rebellen und umrunden stattdessen den afrikanischen Kontinent.

Eine Lösung der Hormuskrise könnte dazu führen, dass Schiffskapazitäten in großem Umfang freigesetzt werden und ein Überangebot auf dem Markt entstehen, was die derzeitige Knappheit beenden würde. Zusammenfassend markiert das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran einen potenziellen Wendepunkt in einer der langwierigsten diplomatischen Auseinandersetzungen der jüngsten Geschichte.

Während regionale und internationale Akteure die Vereinbarung als Chance für Frieden und wirtschaftliche Erholung begrüßen, bleibt ungewiss, ob die komplexen und tief verwurzelten Probleme, die den Konflikt über Jahrzehnte angeheizt haben, wirklich gelöst werden können. Die kommenden Tage und Wochen werden zeigen, ob das Abkommen haltbar ist und zu einer umfassenderen Entspannung führt oder ob es lediglich ein vorübergehender diplomatischer Erfolg bleibt, der die grundlegenden Spannungen nicht überwinden kann





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