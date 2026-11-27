Kimi Antonelli dominiert auch das zweite Freie Training in Katar - Lewis Hamilton gerät mit Max Verstappen aneinander und muss seinen Ferrari später abstellen

Kimi Antonelli dominiert auch das zweite Freie Training in Katar - Lewis Hamilton gerät mit Max Verstappen aneinander und muss seinen Ferrari später abstellenfuhr im zweiten Freien Training genau wie im ersten Bestzeit, diesmal unter Flutlicht in 1:23.077 Minuten.

Und er verwies seinen Teamkollegen, die eine Meinungsverschiedenheit bezüglich des Vorfahrtsrechts hatten - ganz ähnlich wie Verstappen und Russell vor einer Woche in Las Vegas. Verstappen belegte am Ende den fünften Platz , Hamilton den achten . Letzterer geriet später noch einmal in Schwierigkeiten, als er knapp fünf Minuten vor Schluss mit einem sehr merkwürdigen Motorsound neben der Strecke abstellen musste.

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"Irgendwas ist passiert. Ich habe Leistung verloren", funkte er noch - und musste aus dem Ferrari aussteigen. waren durch weniger als eine Zehntelsekunde getrennt.