Die Schweiz hat das Spiel gegen Katar mit 1:2 verloren. Der Katarer Ali Moein erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich und sorgte für eine Überraschung. Die Schweiz hatte in der Vorrunde bereits das Spiel gegen den Titelträger Argentinien verloren und muss nun hoffen, dass die anderen Gruppenfavoriten untereinander punktlos bleiben.

Millionen Fußball-Fans rieben sich verwundert die Augen, als in der 17. Minute der Schweiz er Remo Freuler von Katar s Keeper Abunada gelegt wurde. Für die TV-Zuschauer war klar: Bei der Kopfball-Ablage steht der Schweiz er im Abseits.

Doch: Keine VAR-Intervention, kein Check, keine kalibrierte Linie. Die halbautomatische Abseitserkennung funktionierte nicht. So galt die Entscheidung von Schiedsrichter Hector Said Martinez (Honduras). Dieser hatte sofort auf Elfmeter entschieden.

Der VAR im Keller von Dallas musste die Linien selbst ziehen, konnte die Abseitsposition nicht klar belegen. So blieb es bei der Entscheidung des Schiedsrichter-Gespanns auf dem Feld. Die Fifa dazu: Die vom VAR zur Überprüfung der Positionen der betreffenden Spieler verwendeten Linien ergaben in keiner der beiden Situationen unmittelbar vor der Elfmeterentscheidung, dass sich der Angreifer in einer Abseitsposition befand. Der Fußball-Weltverband sprach von einem kurzen technischen Ausfall und stellte klar, dass das Problem schnell gelöst wurde.

Kameras, Sensor im Ball - doch die Technik versagt. Die Schweiz konnte davon jedoch nur bedingt profitieren. Das frühe 1:0 durch den Ex-Bundesliga-Star Breel Embolo konnten die Eidgenossen nicht über die Zeit retten. Kurz vor Abpfiff unterlief dem Schweizer Stürmer ein Fehlpass, der Katar zu einem Gegenangriff verhalf.

In der Nachspielzeit erzielte der Katarer Ali Moein den Ausgleich und sorgte für eine Überraschung. Die Schweiz verlor das Spiel mit 1:2 und muss sich mit dem zweiten Platz im Gruppenabschluss zufriedengeben. Die Eidgenossen hatten in der Vorrunde bereits das Spiel gegen den Titelträger Argentinien verloren und müssen nun hoffen, dass die anderen Gruppenfavoriten untereinander punktlos bleiben. Die Schweiz hatte in der Gruppenphase bereits vier Punkte gesammelt und könnte mit einem Sieg im Achtelfinale in die nächste Runde einziehen.

Doch die Chancen stehen nicht gut. Die Eidgenossen müssen sich nun auf das Spiel gegen die USA vorbereiten, bei dem es um den Einzug ins Viertelfinale geht. Die Schweiz muss also alles geben, um die USA zu besiegen und in die nächste Runde einzuziehen. Die Schweiz ist jedoch nicht die einzige Mannschaft, die in der Gruppenphase unter Enttäuschungen litt.

Auch die USA verloren bereits zwei Spiele und müssen sich nun auf das Spiel gegen die Schweiz vorbereiten, um in die nächste Runde einzuziehen. Die USA haben jedoch noch eine Chance, um in die nächste Runde einzuziehen. Wenn sie das Spiel gegen die Schweiz gewinnen, können sie noch in die nächste Runde einziehen. Die Schweiz muss also alles geben, um die USA zu besiegen und in die nächste Runde einzuziehen.

Die Schweiz ist jedoch nicht die einzige Mannschaft, die in der Gruppenphase unter Enttäuschungen litt. Auch die anderen Gruppenfavoriten verloren bereits Spiele und müssen sich nun auf die Spiele vorbereiten, um in die nächste Runde einzuziehen. Die Schweiz muss also alles geben, um in die nächste Runde einzuziehen. Die Schweiz ist jedoch nicht die einzige Mannschaft, die in der Gruppenphase unter Enttäuschungen litt.

Auch die anderen Gruppenfavoriten verloren bereits Spiele und müssen sich nun auf die Spiele vorbereiten, um in die nächste Runde einzuziehen. Die Schweiz muss also alles geben, um in die nächste Runde einzuziehen





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