Mercedes-Star Kimi Antonelli hat in den 3 Trainings in Katar die Bestzeit aufgestellt, die Pole schnappte sich aber sein Teamkollege George Russell. Max Verstappen kam nicht über Platz 6 hinaus.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Die Formel-1-Experten waren sich schon vor dem Qualifying zum Katar-GP einig: Kimi Antonelli war der grosse Favorit für die schnellste Quali-Runde, die ihm die achte GP-Pole seiner noch jungen F1-Karriere bescheren würde. Es dauerte allerdings ein paar Augenblicke, bis der 20-Jährige aus Bologna die Box verliess. Die Ersten, die auf die Bahn fuhren, waren die beiden Cadillac-Piloten Sergio Pérez und Valtteri Bottas, das Aston Martin-Duo Fernando Alonso und Lance Stroll und die beiden Williams-Piloten Carlos Sainz und Alex Albon.

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Von den Spitzenteams zeigte sich Ferrari als Erstes auf dem 5,419 km langen Wüstenkurs. Charles Leclerc und Lewis Hamilton setzten sich entsprechend schnell an die Spitze, wobei der Monegasse 82 Tausendstel schneller blieb. Auch das Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Isack Hadjar war bald auf der Bahn und übernahm die Spitzenpositionen.