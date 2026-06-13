Katar erzielt zum ersten Mal einen Punkt bei einer Weltmeisterschaft, als Boualem Khoukhi in der Nachspielzeit den Ausgleich gegen die dominierende Schweiz erzielt. Das 1:1 war von vielen verpassten Chancen, umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen und einer ungewöhnlichen Torwartleistung geprägt.

Die Fußball weltmeisterschaft hat am vergangenen Samstag ein historisches Kapitel geschrieben: Katar erzielte zum ersten Mal in seiner WM‑Geschichte einen Punkt, und zwar gegen die als Favorit geltende Schweiz er Nationalmannschaft.

In einem dramatischen Finale der regulären Spielzeit gelang dem katarischen Verteidiger Boualem Khoukhi in der fünften Minute der Nachspielzeit ein Kopfball, der das Spiel mit einem 1:1 ausglich. Damit endete das Match nicht nur mit einem überraschenden Unentschieden, sondern auch mit einem emotionalen Aufschlag für Katar, das damit seine erste WM‑Punktesammlung feiern konnte. Die Schweiz hatte über 90 Minuten hinweg das Spiel klar dominiert und schien die Oberhand zu behalten.

Trainer Murat Yakin, 51, setzte von Anfang an auf eine erfahrene Startelf, ließ den jungen Johan Manzambi, 20, überraschend auf der Bank und gab dem 25‑jährigen Dan Ndoye den Startplatz. Die Eidgenossen setzten früh Druck auf und erreichten bereits in der zweiten Minute ihre erste große Chance, als Edmilson Junior ungehindert vor Torhüter Gregor Kobel auftauchte, der jedoch sicher parierte.

Trotz mehrerer klarer Torchancen - Ndoye verschoss zweimal aus bester Position, und auch Xhaka, Vargas und Embolo verfehlten mehrmals das Ziel - gelang es den Schweizern nicht, das Netz zu treffen. Die entscheidende Szene ereignete sich bereits in der 13. Minute, als Katar‑Torhüter Abunada den Schweizer Stürmer Freuler im Strafraum rammte und damit einen Elfmeter provozierte. Obwohl der deutsche ZDF‑Kommentator Gari Paubandt zunächst sicher war, dass der Strafstoß wieder verschossen würde, verwandelte Embolo den Elfmeter souverän zum 1:0.

Im weiteren Spielverlauf zeigte sich das katarische Torwartteam sehr kompakt: Abunada hielt mehrfach den Schweizer Angriff ab, während die Schweizer Stürmer Zakaria, Vargas und Aebischer ihre Versuche im Strafraum verspielen. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen 1:0 für Katar. Nach der Pause entspannte sich das Geschehen weiter, das Stadion im San‑Francisco‑Bay‑Area‑Stadion stand bei fast 30 Grad und die Intensität sank merklich.

Die Schweiz gelang es nicht, erneut zum Treffer zu kommen, obwohl Xhaka aus der Distanz, Vargas, Embolo und Manzambi im Laufbahnwechsel alles versuchten. In der Nachspielzeit nutzte Katar erneut seine Chance: Boualem Khoukhi knöpfte einen Kopfball zum Ausgleich, wodurch das Spiel mit einem historischen 1:1 endete. Der Schiedsrichter und die Videotechnik standen im Fokus der Diskussion: Während Kommentatoren wie Thorsten Kinhöfer die Kameraperspektive und die halbautomatische Abseitserkennung ansprachen, blieb das Ergebnis letztlich auf dem Platz entschieden.

Für die Schweiz war das Ergebnis ein harter Rückschlag, doch das Spiel wird als eine der denkwürdigsten Schlussphase in die Geschichte der WM eingehen, nicht zuletzt wegen Katars erstem WM‑Punkt und der dramatischen Wendungen bis zur letzten Minute





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