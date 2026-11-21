Verhaltensbiologin Kate Kitchenham feiert mit hundkatzemaus das 25-jährige Jubiläum. Ein Blick auf bewegende Drehs, neue Missionen und exklusive Einblicke.

Kate Kitchenham steht seit mehr als fünf Jahren fest vor der Kamera der VOX -Sendung "hundkatzemaus" und prägt als Moderatorin das Format maßgeblich. Am kommenden Samstag, dem 21. November, feiert die populäre Tiershow ihr 25. Jubiläum. Die Verhaltensbiologin beschreibt ihr Engagement als das Gefühl, vom Schicksal an genau die richtige Stelle gesetzt worden zu sein, wo sie sich sowohl geehrt als auch wohlfühlt.

Neben der Moderation bringt Kate Kitchenham ihr fachliches Wissen in die Beiträge ein und analysiert, wie Tiere verschiedene Situationen wahrnehmen. Sie bezeichnet sich selbst als eine Art Übersetzerin zwischen Mensch und Tier. Ihre zentrale Mission besteht darin, das Verständnis für die Bedürfnisse von Haustieren zu fördern, um ein harmonischeres Zusammenleben zu ermöglichen und das Tierwohl am Set sicherzustellen.

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Tierwohl und Stresssignale

Kitchenham legt großen Wert darauf, dass die Dreharbeiten immer den Bedürfnissen der Tiere angepasst werden. Zeigt ein Tier bei der Produktion Stress, werden die Dreharbeiten entsprechend unterbrochen oder modifiziert. Die Expertin betont, dass Hunde ihre Menschen sehr genau beobachten und es daher unsere Aufgabe ist, diese Signale zu lesen und die Bedürfnisse unserer Haustiere genau zu kennen.

Bewegende Drehs mit Alpakas und Hühnern

In den vergangenen Jahren sind Kate Kitchenham zahlreiche Begegnungen mit Tieren in Erinnerung geblieben, darunter ein Dreh mit Alpakas an der Nordsee. Die Verhaltensbiologin war zunächst skeptisch, dass die Tiere tatsächlich begeistert durch das Wasser laufen würden, doch ihre Bedenken zerstreuten sich schnell. Ein anderer Einsatz ging ihr besonders nahe, als sie gemeinsam mit der Organisation Rettet das Hühner begleitete, die aus ihrer bisherigen Haltung geholt und in ein neues Zuhause vermittelt wurden. Die teilweise kaum noch befiederten Tiere in die Hände von Menschen zu geben, die ihnen ein besseres Leben ermöglichen, empfindet sie als super bewegend.

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Jubiläumsdreh am Bodensee

Für das 25-jährige Bestehen von hundkatzemaus haben Kate Kitchenham und das Team einen besonderen Dreh an der außergewöhnlichen Kulisse des Dornier Museums am Bodensee gedreht. Das Thema der Jubiläumsbeiträge war die Aufspürung winziger Datenträger durch speziell ausgebildete Hunde. Das Team hat sich bei der Produktion noch einmal eine Schippe draufgehauen, um den anstehenden Anlass gebührend zu feiern.

Leidenschaft bleibt ungebrochen

Das Engagement der Verhaltensbiologin und des Teams zeigt, dass die Leidenschaft für Tiere bei der Sendung nach einem Vierteljahrhundert noch lange nicht am Ende ist. Kate Kitchenham verspricht, dass sich das Einschalten in die Jubiläumsbeiträge lohnt und die Zuschauer mit bewegenden Drehs rechnen dürfen. Die Sendung bleibt damit ein wichtiger Kanal für das bessere Verständnis zwischen Mensch und Tier.