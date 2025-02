Katerfreigaben im Büro: Trust Ring Co. lockt mit Bier und späten Arbeitszeiten

Ein IT-Unternehmen in Osaka, Japan, sorgt mit einer ungewöhnlichen Firmenpolitik für Aufsehen. Trust Ring Co. erlaubt seinen Mitarbeitern, bei einem Kater später zur Arbeit zu kommen und stellt während der Arbeitszeit sogar Bier und Spirituosen zur Verfügung. Diese Maßnahmen sollen junge Arbeitnehmer anziehen und eine angenehme Arbeitsumgebung schaffen.

Ein Unternehmen in Osaka, das als Trust Ring Co. firmiert, bietet seinen Mitarbeitern eine ungewöhnliche Zusatzleistung an: Bei einem Kater dürfen sie später zur Arbeit kommen. Angestellte, die normalerweise um 9 Uhr beginnen, können auch mal um 12 Uhr erscheinen, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Das Unternehmen stellt während der Arbeitszeit auch alkoholische Getränke wie frisch gezapftes Bier und andere Spirituosen zur Verfügung.

Diese Maßnahmen sind Teil der Strategie, um junge Arbeitnehmer anzuziehen. Der CEO des Unternehmens sagte gegenüber Kansai TV: „Unser Gehalt liegt knapp über dem Mindestlohn und wir können nicht viel Geld ausgeben, daher sollen sie die Freiheit haben, zu machen, was sie wollen.“ Der Unternehmer fügt hinzu: „Ich denke, es ist eine gute Idee, eine angenehmere Arbeitsumgebung zu schaffen.“ Sein Konzept geht auf, denn trotz unterdurchschnittlicher Bezahlung von 222.000 Yen pro Monat, was etwa 1370 Euro entspricht und in Japan unterdurchschnittlich ist, konnte das Unternehmen junge Mitarbeiter gewinnen.





