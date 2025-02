Katerina Jacobs lebensbedrohlicher Blutdruckanstieg nach Chemotherapie

Die Schauspielerin Katerina Jacob spricht über einen dramatischen Moment während ihrer Chemotherapie, in dem sie aufgrund eines lebensbedrohlichen Blutdruckanstiegs fast gestorben wäre.

Katerina Jacob , die 66-jährige Schauspielerin , bekannt aus dem Film „Bulle von Tölz“, hat eine schwere Zeit hinter sich. Nach der Diagnose eines Brustkrebs es im Jahr 2022 musste sie sich einer intensiven Behandlung unterziehen. Die Chemotherapie , die sechs Monate lang andauerte, sowie die dreiwöchigen Bestrahlungen, brachten jedoch unerwünschte Nebenwirkungen mit sich, die sie in eine lebensbedrohliche Situation brachten.

In der „NDR Talk Show“ sprach sie nun offen über einen dramatischen Moment, der ihr Leben hätte kosten können. Von Anfang an entschied sich Katerina Jacob, offen mit ihrer Krankheit umzugehen. „Das kannst du nicht verheimlichen. Irgendeiner erwischt dich immer“, erklärt sie im Gespräch mit Moderatorin Bettina Tietjen. Trotz aller Herausforderungen war ihr stets bewusst, dass sie kämpfen würde und diese Zeit überstehen würde. Doch es gab einen kritischen Punkt, an dem ihr Leben am seidenen Faden hing. Nach einer besonders schweren Chemotherapie kam es zu einer extremen Reaktion ihres Körpers. „Das hat Folgen, ich wäre auch fast daran gestorben“, berichtet die Schauspielerin eindringlich. Der Grund: Ein gefährlich hoher Blutdruck von 360 zu 270. Sie erinnert sich daran, dass sie durch das starke Zittern nichts mehr festhalten konnte. Die Lage war ernst, und ihre Bestrahlungsärztin zögerte nicht, eine endokrinologische Onkologin in München hinzuzuziehen. Doch bevor sie dort ankam, musste sie eine weitere Herausforderung meistern: die Fahrt zur Ärztin. Ihr Ehemann Jochen Neumann war von der Situation sichtlich überfordert. „Der hat mehr geschlottert als ich“, erzählt Jacob über den besorgniserregenden Moment. Daher nahm selbst das Steuer in die Hand – trotz des alarmierenden Blutdrucks. Angekommen in der Praxis wurde sie umgehend in die Kardiologie weitergeleitet. Nach drei Tagen war der Blutdruck schließlich wieder stabilisiert. Dennoch hat der Vorfall Spuren hinterlassen: Heute leidet Katerina Jacob unter Hashimoto, einer Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Trotz dieser gesundheitlichen Folgen zeigt sich die Schauspielerin kämpferisch und zuversichtlich – eine Einstellung, die sie auch während ihrer gesamten Krankheitsphase bewiesen hat.





BUNTE / 🏆 106. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Katerina Jacob Chemotherapie Blutdruck Brustkrebs Gesundheit Schauspielerin

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Katerina Jacobs Lebensgefahr durch ChemotherapieSchauspielerin Katerina Jacob spricht in der NDR Talk Show über einen dramatischen Moment während ihrer Chemotherapie gegen Brustkrebs, bei dem ihr Blutdruck lebensgefährlich anstieg.

Weiterlesen »

Katerina Jacobs Kampf gegen lebensbedrohlichen Blutdruck nach ChemotherapieKaterina Jacob spricht offen über ihren schweren Kampf mit Brustkrebs und den dramatischen medizinischen Vorfall, der sich nach einer Chemotherapie ereignete. Ihr Blutdruck stieg auf lebensbedrohliche 360 zu 270, was sie fast das Leben gekostet hätte.

Weiterlesen »

Katerina Jacobs Rentenanspruch: Diskussion um Gerechtigkeit und EigenverantwortungDie Schauspielerin Katerina Jacob beklagte in einem Interview, nur eine geringe Rente von 1.435 Euro trotz Einzahlungen von 800.000 Euro zu erhalten. Die Reaktionen der Nutzer waren geteilt: Manche kritisierten Jacobs Angaben und betonen die Notwendigkeit privater Vorsorge, andere sahen das Rentensystem als ungerecht und kritisierten die Politik.

Weiterlesen »

Katerina Jacobs Gesundheitliche Herausforderungen: Hashimoto-Diagnose und ErnährungsumstellungSchauspielerin Katerina Jacob spricht öffentlich über ihre Diagnose mit Hashimoto-Thyreoiditis und den damit verbundenen Veränderungen in ihrem Leben. Sie beschreibt die Einschränkungen durch die Erkrankung, die Gluten- und Laktoseunverträglichkeit sowie den Verzicht auf Alkohol und Tomaten. Jacob betont auch die Notwendigkeit, mehr Fleisch zu essen, um ihre Gesundheit zu unterstützen, was für sie als Vegetarierin schwierig ist. Trotz der Herausforderungen zeigt sie Optimismus und hofft, bis Ende des Jahres 20 Kilogramm abzunehmen.

Weiterlesen »

Katerina Jacobs Rentenbeschwerden: Rentenversicherung widersprichtKaterina Jacob, bekannt für ihre Rolle in 'Der Bulle von Tölz', beschwerte sich über die Höhe ihrer Rente im Vergleich zu den geleisteten Rentenbeiträgen. Die Deutsche Rentenversicherung Bund widersprach Jacobs Darstellung und untermauerte ihre Berechnungen anhand von Beitragsbemessungsgrenze und beruflichen Phasen mit und ohne Beschäftigung.

Weiterlesen »

Katerina Jacobs neue Herausforderung: Hashimoto-ThyreoiditisSchauspielerin Katerina Jacob kämpft nach der Überwindung von Krebs nun gegen Hashimoto-Thyreoiditis an. Die Autoimmunerkrankung der Schilddrüse erfordert neue Lebensgewohnheiten und medizinische Behandlung.

Weiterlesen »