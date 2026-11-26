Prinzessin Kate zeigte sich trotz eines Einbruchs bei William und Kate gelassen bei einem Besuch der Hugo Burge Foundation in Schottland.

Prinzessin Kate hat am 26. November 2025 ihren Weg nach Schottland angetreten, um die Hugo Burge Foundation in Berwickshire zu besuchen. Dieser öffentliche Auftritt erfolgte kurz nach einer stürmischen Woche für das Ehepaar, da die Residenzen von Prinz William und Kate erst Anfang dieser Woche von Einbrechern heimgesucht wurden. Trotz dieser als äußerst beunruhigend empfundenen Vorfälle demonstrierte die dreifache Mutter bei diesem Solo-Termin eine bemerkenswerte Ausstrahlung und gute Laune.

Kreative Interaktion mit lokalen Künstlern

Während ihres Aufenthalts in Berwickshire traf sich Kate mit Teilnehmern eines Förderprogramms der Stiftung, die sich der Unterstützung von Kreativität und Handwerkskunst im Vereinigten Königreich widmet. Sie tauschte sich lebhaft mit den Künstlern aus und zeigte dabei keine Scheu, selbst handwerkliche Fähigkeiten zu erproben. Unter der Anleitung der Künstlerin Siobhan McLaughlin lernte sie die Grundlagen der Herstellung eigener Farbmittel kennen und beteiligte sich aktiv an den kreativen Prozessen.

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Humorvolle Momente bei der Kohlezeichnung

Der Besuch gipfelte in einer humorvollen Situation, als Prinzessin Kate es versuchte, sich einer Kohlezeichnung zu nähern. Dieser Versuch brachte die dreifache Mutter herzlich zum Lachen und diente als willkommene Abwechslung zu den negativen Nachrichten der vorherigen Tage. Ihre freudige Reaktion auf das künstlerische Experiment unterstrich ihren engagierten Zugang zu den Projekten der Stiftung und schuf eine entspannte Atmosphäre.

Reaktionen des Kensington-Palastes

Der Kensington-Palast kommentiert sicherheitsrelevante Vorfälle grundsätzlich nicht öffentlich. Berichte britischer Medien deuten jedoch darauf hin, dass Prinz William und Prinzessin Kate auf den Einbruch äußerst besorgt reagierten. Die emotionale Belastung durch die Sicherheitsverletzung scheint dennoch keinen negativen Einfluss auf ihre öffentlichen Pflichten gehabt zu haben, was ihre professionelle Haltung unter Beweis stellt.

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Modische Wahl der khakifarbenen Jacke

Trotz der herbstlichen Temperaturen in Schottland präsentierte sich die Royal mit einer khakifarbenen Barbour-Jacke, die bereits im frühen November bei einem früheren Termin zu sehen war. Das spezifische Modell namens "Edith" stammt aus einer Zusammenarbeit der Marke mit der Influencerin Alexa Chung. Die gewachste Jacke verfügt über Druckknöpfe, Reißverschlüsse und einen Cordkragen sowie ein schwarz-weiß-kariertes Innenfutter, was sie zu einem stilvollen Begleiter für die kühleren Tage macht.

Traditionelle Verbindung zur Barbour-Marke

Kates Vorliebe für Barbour-Jacken stellt sie in die Fußstapfen vergangener Generationen der königlichen Familie. Sowohl die verstorbene Königin Elizabeth II. als auch Prinzessin Diana waren bekennende Fans der 1894 in England gegründeten Marke. Die Kombination der Jacke mit einer braunen Hose, einem schwarzen Zopfpullover und braunen Lederboots unterstreicht die zeitlose Eleganz und die starke Bindung des Hauses Windsor zu diesem traditionellen britischen Hersteller.