Katharina Abt: Ihre verborgenen Rollen in den Rosenheim-Cops

Von Verena Danner bis zur Schauspielerin Paula Mitterschlag: Entdecken Sie die seltenen Gastrollen von Katharina Abt in der ZDF-Krimiserie Rosenheim-Cops und ihre aktuellen TV-Projekte.

Die Schauspielerin Katharina Abt ist einem breiten deutschen Publikum vor allem als Kriminaloberkommissarin Verena Danner in der langläufigen Krimiserie " Rosenheim-Cops" ein Begriff. Viele Zuschauer kennen sie ausschließlich aus dieser stabilen Hauptrolle, die sie ab dem Jahr 2016 übernahm. Die Charakterisierung der empathischen Ermittlerin aus Regensburg, die durch einen administrativen Irrtum mit der Personalnummer in Rosenheim gelandet war, prägte das Image der Darstellerin für mehrere Jahre. Doch diese wahrgenommene Einheitlichkeit trügt, wie eine detaillierte Rückbesinnung auf die Historie der Serie offenbart.

Frühe Auftritte vor der festen Hauptrolle

Die erste Berührung mit dem Universum der "Rosenheim-Cops" erlebte Katharina Abt bereits elf Jahre vor ihrer Bekanntheit als Kommissarin. In der allerersten Staffelsaison der Serie, speziell in der zwölften Episode mit dem Titel "Die Zocker von Rosenheim", tauchte sie erstmals als Schauspielerin Paula Mitterschlag auf. In diesem Rahmen verkörperte sie die Partnerin eines Toten, die infolge ihrer Affäre selbst ins Visier der Ermittlungen geriet. Es handelte sich um eine klassische Verdächtigen-Rolle, bei der sie als Figur auf der Anklagebank stand und nicht die Fragen stellte.

Also read Katharina Thalbachs Karriere und das neue Kino-Debüt im Jahr 2026

Diese frühe Episode demonstriert, dass die Verbindung zwischen der Künstlerin und der ZDF-Reihe keineswegs neu war, als die Festanstellung als Danner erfolgte. Die Rolle der Paula Mitterschlag markiert den absoluten Anfangspunkt ihrer Karriere im Rahmen dieser erfolgreichen Produktion. Erst über ein Jahrzehnt später sollte sie die Perspektive wechseln und die Ermittlerseite einnehmen, was ihre schauspielerische Bandbreite innerhalb des Serien-Ensembles frühzeitig unter Beweis stellte.

Wechsel auf die Seite der Ermittlung

Erst im Jahr 2016 erhielt Katharina Abt die Chance, die Seite im Verhörraum zu wechseln. Ab diesem Zeitpunkt schlüpfte sie in die Rolle der Verena Danner, die fortan als Aushilfskommissarin in Rosenheim agierte. Die Ausgangssituation der Figur war durch eine bürokratische Verwechslung geprägt, die sie ursprünglich nach Regensburg schicken sollte. Stattdessen blieb sie bis zum Jahr 2020 im Team der Rosenheimer Ermittler und konnte dort ihre Kompetenz als seriöse und sympathische Kollegein demonstrieren.

Advertisement

Zwischen ihren festen Auftritten als Danner und den frühen Gastspielen gab es noch eine weitere bemerkenswerte Episode, die ihre Vielseitigkeit zeigte. In der dreizehnten Staffel, Folge zwölf mit dem Titel "Ein Teich, ein Frosch, ein Mond", übernahm sie die Figur der Petra Schwarz. Im Gegensatz zu ihrer Rolle als Verdächtige oder der festen Ermittlerin, stellte sie hier eine Angehörige des Ermordeten dar. Dieser Kontrast zeigt, wie unterschiedlich die Anforderungen an ihre schauspielerische Leistung innerhalb des gleichen Serien-Universums waren.

Kontinuierliche Präsenz im deutschen Krimi-Genre

Nach Ende ihrer langen Zeit als Verena Danner blieb Katharina Abt dem deutschen Fernsehen und insbesondere dem Krimi-Genre weiterhin stark verbunden. Ihre Karriere ist durch eine hohe Frequenz an Auftritten in verschiedenen Produktionen gekennzeichnet, die zeigen, dass sie nicht auf eine einzige Rolle beschränkt ist. Die Bandbreite ihrer Arbeit erstreckt sich dabei über verschiedene Sender und Formate, was ihre Position als gefragte Character-Darstellerin unterstreicht.

Bereits vor 2016 war sie in diversen Krimi-Serien zu sehen, was ihre lange Erfahrung in diesem spezifischen Genre belegt. Nach ihrem Ausscheiden bei den "Rosenheim-Cops" setzten sich diese Tätigkeiten nahtlos fort. Im Jahr 2021 erschien sie beispielsweise in der Serie "Die Pfefferkörner", was ihre Präsenz in bekannten Jugendkrimis verdeutlicht. Diese Kontinuität beweist, dass ihre Popularität nicht ausschließlich auf einer einzigen Serie beruht, sondern auf einer soliden fundierten Berufserfahrung.

Aktuelle Rollen und weitere TV-Auftritte

In den jüngeren Jahren hat Katharina Abt ihre Sichtbarkeit im deutschen Fernsehprogramm weiter ausgebaut und in mehreren bekannten Serien mitgewirkt. Eine ihrer jüngsten Rollen übernahm sie im Jahr 2024 in der Serie "SOKO Köln". Dort trat sie in einer Episodenrolle auf, was ihre Flexibilität im Umgang mit unterschiedlichen Ermittlerteams und Stilen unter Beweis stellt. Solche Auftritte in etablierten Ermittlungsreihen sind ein wichtiges Standbein ihrer aktuellen Karriere.

Advertisement

Zusätzlich zu ihrer Arbeit in der SOKO-Reihe war sie im selben Jahr 2024 auch in der ZDFneo-Serie "Pumpen" zu sehen. In dieser Produktion übernahm sie die Nebenrolle der Jutta. Diese Rolle zeigt eine weitere Facette ihres schauspielerischen Könnens jenseits der harten Kriminalistik. Die Kombination aus Hauptrollen, Episodenrollen und Gastspielen macht sie zu einer konstanten Größe in der deutschen Fernsehlandschaft, die sich stetig weiterentwickelt und neue Herausforderungen annimmt.