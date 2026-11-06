Katharina Marg unterstützt palästinensische Familie vor Abschiebung

Die neu gewählte Linken-Abgeordnete Katharina Marg sorgte für Aufsehen, indem sie bei der Abschiebung zweier Mitglieder des palästinensischen Barbakh-Clans intervenierte. Kritiker sehen darin einen Verstoß gegen rechtsstaatliche Prinzipien.

Die frisch gewählte Parlamentarierin der Linken, Katharina Marg, hat die politische Debatte in Berlin neu entfacht, nachdem sie sich aktiv an einem Protest gegen die geplante Abschiebung zweier Mitglieder des palästinensischen Barbakh-Clan s beteiligt hatte. Die Islamwissenschaftlerin nutzte ihre Position als parlamentarische Beobachterin, um bei einer Anhörung vor dem Bereitschaftsrichter anwesend zu sein und die Verfahrensweise der Berliner Polizei zu begleiten. Ihr Einsatz für die Männer, die von der Abschiebung bedroht waren, löste sofort heftige Kritik von Seiten der Opposition und der Polizeigewerkschaft aus, da die Polizei bereits Ermittlungen gegen die beiden Männer wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bekannten Szene führte.

Kritik an der Intervention von Katharina Marg

Die Intervention von Katharina Marg, die seit 2013 der Linken angehört, stieß auf scharfe Ablehnung, insbesondere weil die Abschiebemaßnahmen sich gegen Personen richteten, die der Polizei als Störer aus einer Szene bekannt sind, die von Kritikern als Umfeld von Antisemitismus und Israelfeindlichkeit charakterisiert wird. Sebastian Fiedler, der innenpolitische Sprecher der SPD, bewertete das Verhalten der Abgeordneten als äußerst fragwürdig, da sie sich gegen polizeiliche Maßnahmen aussprach, die speziell auf diese Bedrohungsszenarien abzielten. Fiedler betonte, dass derartiges Engagement nicht den demokratischen Grundwerten entspreche, wenn es dazu diene, bekannte Störer vor konsequenten behördlichen Schritten zu bewahren. Diese Positionierung von Marg steht in direktem Widerspruch zu den Erwartungen an eine verantwortungsvolle parlamentarische Begleitung von Sicherheitsbehörden.

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Vanessa Emde und die Kontroverse innerhalb der Linken

Gleichzeitig verschärft dieser Vorfall die bereits existierende Spannungsprobe für die Berliner Linken, die sich kurz vor einer entscheidenden Sitzung des Landesvorstands am Freitagabend befindet. Der Verband will an diesem Tag erneut über die Zukunft der umstrittenen Abgeordneten Vanessa Emde entscheiden, deren eigene Äußerungen bereits massive interne und externe Kontroversen auslösten. Die Fraktionsspitze sieht sich nun mit der Tatsache konfrontiert, dass neben Emde auch noch eine weitere, frisch gewählte Abgeordnete für Ärger sorgt und die Debatte um den radikalen Flügel der Partei weiter anheizt. Die Parallelität dieser beiden Fälle lässt vermuten, dass die Partei intern unter starkem Druck steht, ihre politischen Leitlinien und das Verhalten ihrer Mitglieder schärfer zu kontrollieren, um nicht weiter an Glaubwürdigkeit zu verlieren.

Details zum Ablauf der Abschiebung und der Anhörung

Der konkrete Vorfall ereignete sich an einem Freitag ab 17 Uhr, als sich rund 60 Unterstützer vor einem Polizeigebäude versammelten, nachdem die beiden Männer festgenommen worden waren, bevor ihre Abschiebung durchgeführt werden konnte. Marg nutzte die Gelegenheit, sich als parlamentarische Beobachterin zu legitimieren und erhielt daraufhin Zutritt zur Anhörung vor dem Bereitschaftsrichter. Sie erklärte später, ihr seien die polizeilichen Erkenntnisse über die betroffenen Männer nicht bekannt gewesen, und ihr primäres Ziel sei es gewesen, die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze zu überwachen. Die Abschiebung scheiterte zunächst aus unterschiedlichen rechtlichen Gründen: Beim jüngeren der beiden Männer sah der Richter einen formellen Fehler, während der Ältere als nicht haftfähig galt, da er sich in einer depressiven Krise befand.

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Reaktion der Polizeigewerkschaft und Sicherheitsbedenken

Stephan Weh, der Chef der Berliner Polizeigewerkschaft, warnte davor, dass sich solche Vorfälle bei der Linken praktisch fast täglich wiederholten und dies zu einer systematischen Unterminierung der Arbeit von Sicherheitsbehörden führe. Weh kritisierte scharf, dass die politische Instrumentalisierung von Abschiebungsverfahren die öffentliche Sicherheit gefährde und das Vertrauen in den Rechtsstaat untergrabe. Seine Warnung spiegelt die allgemeine Frustration innerhalb der Exekutive wider, die sich zunehmend durch politische Interventionen in ihren Ermittlungen und Maßnahmen behindert sieht. Die Polizeigewerkschaft fordert daher eine klarere Distanzierung der politischen Parteien von solchen Protesten, die gezielt dazu dienen, polizeiliche Maßnahmen zu blockieren.

Politisches Umfeld und nächste Schritte in Berlin

Die Ereignisse rund um Katharina Marg und die Abschiebung des Barbakh-Clans finden in einem hochsensiblen politischen Umfeld statt, in dem sich das neue Abgeordnetenhaus erst einen Tag nach dem Vorfall konstituierte. Dies unterstreicht die Dringlichkeit und die mediale Aufmerksamkeit, die solchen Vorfällen beigemessen wird, da sie direkt in die Anfangsphase der neuen Legislaturperiode fallen. Die Linke steht vor der Aufgabe, ihre Mitgliederlinie zu schärfen und sicherzustellen, dass parlamentarische Beobachtung nicht als Deckmantel für die Blockade von rechtlichen Verfahren missbraucht wird. Während die Debatte über Vanessa Emde am Freitag fortgesetzt wird, bleibt abzuwarten, wie die Partei auf die neue Kontroverse um Marg reagieren wird, da diese erneut die Fragen nach der politischen Ausrichtung und der Verantwortung ihrer Abgeordneten aufwirft. Die Konsequenzen dieser Fälle könnten langfristige Auswirkungen auf die Strategie der Linken in Berlin haben, insbesondere im Hinblick auf die Kommunikation mit Sicherheitsbehörden und der Öffentlichkeit.