Seit 25 Jahren ist Katharina Thalbach mit Koch Uwe Hamacher zusammen – nun spricht sie offen über das Älterwerden mit ihm.

Seit 25 Jahren ist Katharina Thalbach mit Koch Uwe Hamacher zusammen – nun spricht sie offen über das Älterwerden mit ihm. : Im Interview mit dem Magazin „Bunte“ hat die Schauspielerin über ihre Ehe, das Älterwerden und ihre Ziele im Leben gesprochen.

An ihrer Seite steht der Koch Uwe Hamacher. Seit 25 Jahren sind die beiden ein Paar, seit zehn Jahren verheiratet. Zwischen ihr und ihrem Mann liegen 20 Jahre. Ein Problem?

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Ganz im Gegenteil. Thalbach sieht das pragmatisch.

„Er hat einen entscheidenden Vorteil: Er ist 20 Jahre jünger als ich und kann mich deshalb bis ins hohe Alter pflegen“, sagte sie laut dem Magazin. Gefunkt hatte es zwischen den beiden einst bei Dreharbeiten zu einem Fernsehfilm. Zufrieden ist die gebürtige Berlinerin auch, wenn es ums Geld geht – dank einer Entscheidung, die sie schon sehr früh getroffen hat.

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Mit gerade einmal 22 Jahren kümmerte sie sich darum, dass ihre vier Arbeitsjahre in der DDR für die spätere Rente anerkannt wurden. In ihrem Umfeld stieß das damals auf Unverständnis. Heute profitiert sie davon.

„Heute reibe ich mir die Hände“, erzählte Thalbach gegenüber „Bunte“. Am vergangenen Freitag war sie außerdem zu Gast in der „NDR Talk Show“. Katharina Thalbach und ihr Schauspielkollege Samir Farahani am vergangenen Freitag bei der Aufzeichnung der „NDR Talk Show“. Auch im Job dreht sich bei der 72-Jährigen gerade vieles ums Alter.

Seit dem 19. November läuft sie im Kinofilm „Lieblingsmenschen – Die außergewöhnliche Freundschaft von Agnes und Amir“. Thalbach spielt darin die 101-jährige Berlinerin Agnes. Die schließt eine ungewöhnliche Freundschaft mit Amir, der 70 Jahre jünger ist und aus dem Iran geflüchtet ist.

Amir wird von Bardo Böhlefeld gespielt. Woher sie die Inspiration für die Rolle nahm? Nach eigenen Angaben vor allem von ihrer eigenen Großmutter. Deren trockener Humor und ihre Widerstandskraft nach Schicksalsschlägen hätten sie geprägt, so Thalbach.

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Und privat? Da sind neben ihrem Ehemann vor allem zwei Frauen ganz wichtig: Tochter Anna und Enkelin Nellie – beide arbeiten ebenfalls als Schauspielerinnen. Auch die Familie, aus der sie stammt, beschreibt Thalbach als sehr vielfältig. Sie ist die Älteste von sechs Geschwistern.

Darunter sind zwei Franzosen und ein Bruder, der Anfang 30 ist. Das Magazin zitierte sie mit den Worten: „Bei uns ist also alles herrlich bunt. Und genau das liebe ich!

“Doch es gibt auch die traurigen Seiten, und auch über die sprach die Schauspielerin mit „Bunte“ offen. Vor fünf Jahren starb eine enge Freundin, die sie seit ihrem 27. Lebensjahr begleitet hatte. Dass sie die gemeinsamen Erinnerungen nun nicht mehr mit ihr teilen kann, falle ihr schwer.

Denn je älter man wird, desto weniger Wegbegleiter aus der Jugend bleiben zwangsläufig übrig. Unterkriegen lässt sich Thalbach davon aber nicht. Sie blickt nach vorn und betonte: Für neue Freundschaften sei es nie zu spät. In diesem Zusammenhang machte sie sich auch für Wohngemeinschaften stark – und für mehr gegenseitiges Vertrauen im Alltag.