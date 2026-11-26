Katharina Thalbach spielt eine 101-Jährige. Im Interview spricht sie über das Älterwerden, ihr Leben mit 72 in einer WG und ihre persönliche Altersvorsorge.

Amir macht einen Ausflug mit Agnes ins Strandbad Wannsee. Die herzerwärmende Komödie „Lieblingsmenschen“ über diese außergewöhnliche Freundschaft beruht auf einer wahren Geschichte.

„Ich hatte zuerst die Dokumentarfilme über Agnes und Amir gesehen“, erinnert sich Hauptdarstellerin Katharina Thalbach. Als sie dann von dem Spielfilmprojekt erfuhr, war sie sofort Feuer und Flamme. Doch wie verkörpert man eine Person, die 30 Jahre älter ist als man selbst? Vor allem die hervorragende Maske habe ihr geholfen, verrät die 72-Jährige.

Advertisement

Advertisement

„Ich saß rund zwei Stunden in der Maske. Dazu wurde vorher immer noch eine Glatze geschnitten: Ich wollte, dass man unter den dünnen Haaren die Kopfhaut und die Altersflecken wirklich sieht.