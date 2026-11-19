Die Kultschauspielerin Katharina Thalbach spielt in der Dramödie "Lieblingsmenschen" eine 101-Jährige. Der Film start am 19. November 2026 in den deutschen Kinos.

Die renommierte deutsche Schauspielerin Katharina Thalbach wird 2026 mit dem Film " Lieblingsmenschen" zurück ins Kinokehren. Der aktuelle Kinostart ist für den 19. November 2026 fest geplant. Thalbach gilt seit Jahrzehnten als eine der prägendsten Persönlichkeiten der deutschen Film- und Theaterszene. Ihre unverwechselbare Präsenz und ihre Wandlungsfähigkeit machen sie zu einer der gefeiertsten Künstlerinnen des Landes.

Ein Meilenstein der Karriere

Katharina Thalbach wurde 1954 in Ost-Berlin geboren und wuchs in einer kunstbegeisterten Familie auf. Als Tochter der Schauspielerin Sabine Thalbach begleitete sie ihre Mutter früh zum Berliner Ensemble und ans Deutsche Theater. Schon als Kind fiel sie mit einer markanten Ausstrahlung auf, die sich deutlich von klassischen Nachwuchsrollen abhob. Ihr Gesicht wirkte schon damals unverwechselbar und ungewöhnlich erwachsen. Dieser frühe Einstieg in die darstellende Kunst legte das Fundament für eine spätere, langjährige Erfolgsgeschichte.

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Der große internationale Durchbruch gelang ihr 1979 mit Volker Schlöndorffs Oscar-prämiertem Film "Die Blechtrommel". In den 1970er-Jahren prägte Thalbach das Theater der DDR entscheidend mit, zunächst am Berliner Ensemble, später an der Volksbühne. Parallel dazu spielte sie wichtige Filmrollen, etwa in "Die Leiden des jungen Werthers". Äußerlich zeigte sie sich nun als junge Frau mit rauer Eleganz und bewusster Distanz zur Glamourwelt. Ihr Look unterstrich meist starke, unangepasste Frauenfiguren. Nach ihrer Übersiedlung nach West-Berlin 1976 setzte sie ihre Karriere nahtlos fort.

Preisgekrönte Darstellung und Rollen

Besonders prägend war ihre Rolle als Lisa in Margarethe von Trottas Film. In dieser Produktion verkörpert sie eine zunächst schüchterne Bankangestellte, die moralisch Stellung bezieht und gegen gesellschaftliche Konventionen handelt. Thalbach galt nun als Charakterdarstellerin mit hohem Wiedererkennungswert. Eine weitere herausragende Leistung lieferte sie 1986 in Doris Dörries Film "Männer". Als Maria Truczinski prägte sie mit ihrem ausdrucksstarken Gesicht und ihrer sinnlichen, zugleich bodenständigen Ausstrahlung das Bild des Films.

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Für diese Darstellung wurde Katharina Thalbach mit dem Deutschen Filmpreis als beste Darstellerin ausgezeichnet. Als Frau, die zwischen Sehnsucht, Ernüchterung und Selbstbehauptung schwankt, zeigte sie eine besonders verletzliche und zugleich starke Facette ihres Spiels. Auch optisch prägte diese Zeit ihr Image als Charakterdarstellerin, die Tiefe und Widersprüchlichkeit offen sichtbar machte. Seit dem Jahrtausendwechsel wurde Thalbach auch für ein junges Publikum zu einer festen Größe. Sie wirkte in mehreren erfolgreichen Kinder- und Familienfilmen mit.

Die Handlung von Lieblingsmenschen

Der neue Film "Lieblingsmenschen" basiert auf einer wahren Geschichte aus dem Herzen Berlins. In der Handlung schafft eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft wahren Lebensmut. Katharina Thalbach verkörpert in dieser Produktion eine 101-jährige Frau. Sie bezieht diese Wohngemeinschaft gemeinsam mit einem syrischen Asylanten. Die Dramödie verspricht somit eine tiefgründige Auseinandersetzung mit Gesellschaft, Generationen und Migration.

Thalbach hat sich über Jahrzehnte hinweg einen festen Platz in der deutschen Kulturlandschaft erarbeitet. Seit dem Jahrtausendwechsel ist sie regelmäßig in Kinoproduktionen für jüngere Zuschauer zu sehen. Dazu gehören Darbietungen in der Otfried-Preußer-Verfilmung. Dort sah man sie als liebe Oma in "Hände weg von Mississippi". Zudem hörte man sie als Stimme der uralten Kartoffel in der Vorschulserie "Moppi und der Leckerladen".

Aktuelle Projekte und Zukunft

Heute gehört Katharina Thalbach weiterhin zu den prägendsten Persönlichkeiten der deutschen Kulturlandschaft. Sie ist aktiv als Schauspielerin, Regisseurin und Sprecherin tätig. Ihr markantes Gesicht ist trotz des Wandels der Jahre unverändert geblieben. Wer alte Fotos betrachtet, erkennt sofort, dass sie schon früh genau die Künstlerin war, die sie bis heute ist. Parallel begann sie, sich zunehmend auch als Regisseurin zu etablieren.

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Neben der Arbeit für jüngere Zielgruppen wirkte sie in den "Schule der magischen Tiere"-Filmen mit. In diesen Produktionen sprach sie die Figur der Schildkröte Henrietta. Mit "Lieblingsmenschen" meldet sich Katharina Thalbach also furios im Kino zurück. Der Film bietet ein starkes Schauspielensemble und erzählt von menschlicher Verbindung. Die Premiere im Jahr 2026 wird erwartet, da sie eine aktuelle Rolle in einem gesellschaftlich relevanten Kontext darstellt.