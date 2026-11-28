Liebe mit Weitblick: Katharina Thalbach sieht im jüngeren Ehemann Uwe einen besonderen Vorteil für die gemeinsame Zukunft.

nimmt den Altersunterschied zu ihrem Ehemann mit einer ordentlichen Portion Humor. Die Schauspielerin ist mit dem Koch Uwe Hamacher verheiratet, der 20 Jahre jünger ist als sie.

Im Gespräch mit"Er hat einen entscheidenden Vorteil: Er ist 20 Jahre jünger als ich und kann mich deshalb bis ins hohe Alter pflegen". Dass die beiden ein eingespieltes Team sind, überrascht angesichts ihrer langen Beziehung kaum: Seit einem Vierteljahrhundert teilen sie ihr Leben miteinander. Vor zehn Jahren machten sie ihre Liebe schließlich mit einer Hochzeit offiziell. Kennengelernt hatten sich die Schauspielerin und der Koch bei der Arbeit.

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Während der Dreharbeiten zu einem Fernsehfilm begegneten sie sich zum ersten Mal.. Für ihre finanzielle Absicherung setzte sie sich schon früh ein: Mit nur 22 Jahren bemühte sie sich darum, dass ihre vier Arbeitsjahre in der DDR bei der späteren Rente berücksichtigt werden. Damals konnten viele in ihrem Umfeld diese vorausschauende Haltung nicht nachvollziehen.