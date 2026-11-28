Im Interview spricht Katharina Thalbach über die Verfilmung Lieblingmenschen, die transformation in die Rolle der 102-jährigen Agnes, ihren Kollegen Amir Farahani und die emotionalen Aspekte des Films.

In ihrem neuen Film"Lieblingsmenschen" verkörpert Katharina Thalbach die 102-jährige Agnes. Im GALA- Interview spricht die Schauspielerin über ihre persönlichen Lieblingsmenschen, die größten Verluste ihres Lebens – und verrät, warum sie es liebte, in den Körper einer über 100-jährigen Frau zu schlüpfen.

Schlohweiße, schulterlange Haare, eine große Brille und Gehstock: Wer Agnes im Film "Lieblingsmenschen" sieht, muss zwei Mal hinschauen, um hinter dem Kostüm die Schauspielerin, 72, zu entdecken. In der Verfilmung, die auf realen Ereignissen basiert, verkörpert die gebürtige Berlinerin die erst 101-, später dann 102-jährige Agnes. Aus der nie um einen frechen Spruch verlegenen Schauspielerin wird eine alte Frau, die auf eine Gehhilfe angewiesen ist und kaum noch Kraft hat.

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Eins haben Agnes und Katharina aber gemeinsam: Beiden steckt der Schalk im Nacken. Katharina Thalbach: Amir schon. Er begleitet uns auch bei unserer Kinotour. Aber Agnes haben wir leider nicht mehr kennengelernt.