Kathleen Krüger wird neue Sportvorständin beim Hamburger SV

Der HSV setzt auf die Expertise von Kathleen Krüger: Die ehemalige Bayern-Managerin übernimmt die sportliche Leitung und soll den Verein strategisch transformieren.

Der Hamburger SV hat eine weitreichende und strategisch entscheidende Personalentscheidung für seine sportliche Zukunft getroffen. Mit Wirkung zum 1. Juli wird Kathleen Krüger die Position der neuen Sportvorständin beim Nordklub übernehmen.

Damit ist die vakante Stelle, die durch das Ausscheiden von Stefan Kuntz entstanden war, nun besetzt. Kuntz, der Europameister von 1996, war bereits Ende Dezember vom Verein freigestellt worden, nachdem es zu einem Vorfall gekommen war, den der Klub intern als schwerwiegendes Fehlverhalten einstufte. Die Ernennung von Krüger markiert damit nicht nur einen personellen Wechsel, sondern signalisiert auch einen neuen strategischen Ansatz in der Führungsebene des HSV.

Kathleen Krüger bringt eine beeindruckende Expertise und eine langjährige Erfahrung aus einem der erfolgreichsten Umfelder des europäischen Fußballs mit. Insgesamt verbrachte sie 17 Jahre beim FC Bayern München, dem deutschen Rekordmeister. Ihr Werdegang in München war geprägt von einer kontinuierlichen Entwicklung von der aktiven Spielerin hin zu einer hochrangigen Managerin. Zwischen 2012 und 2024 war sie als Team-Managerin der Profis tätig, bevor sie zuletzt die Rolle als Senior Leading Expert Sport Strategy & Development bekleidete.

In dieser Funktion war sie maßgeblich für die Ausarbeitung der sportlichen Strategie sowie für die strukturelle Weiterentwicklung des Vereins verantwortlich. Diese Kombination aus praktischer Erfahrung auf dem Platz und analytischer Kompetenz in der strategischen Planung macht sie zu einer außergewöhnlichen Besetzung für die Herausforderungen in Hamburg. Der Weg zu dieser Entscheidung war ein langwieriger und professionell gesteuerter Prozess.

Nach der Trennung von Stefan Kuntz arbeitete der HSV eng mit der renommierten Personalberatung Pedersen & Partners zusammen, um ein Profil zu erstellen, das den aktuellen Anforderungen des Klubs entspricht. Über mehrere Monate hinweg führte der Aufsichtsrat intensive Gespräche mit verschiedenen Kandidaten, wobei unterschiedliche Profile und Ansätze geprüft wurden. Am Ende überzeugte Krüger sowohl fachlich als auch menschlich.

Michael Papenfuß, der Chef des Aufsichtsrats, hob in diesem Zusammenhang hervor, dass Krüger in den fast zwei Jahrzehnten bei einem Spitzenklub bewiesen habe, wie man in einem emotionalen und hochdynamischen Umfeld Abläufe gestaltet und Führung übernimmt. Auch HSV-Präsident Henrik Köncke betonte die Qualität des Auswahlverfahrens und erklärte, dass Krüger durch ein klares Konzept und ihre fachliche Eignung aus der Masse der Bewerber herausgestochen sei. Neben ihrer Management-Erfahrung verfügt Krüger über ein tiefes Verständnis für das Spiel selbst.

Als ehemalige Mittelfeldspielerin absolvierte sie 33 Partien in der Bundesliga für den FC Bayern, was ihr eine besondere Glaubwürdigkeit im Umgang mit Spielern und Trainern verleiht. In ihrer neuen Rolle beim HSV erwartet sie die bislang größte Führungsverantwortung ihrer Karriere. Gemeinsam mit dem Vorstand, insbesondere Eric Huwer, wird sie die strategische Ausrichtung des gesamten Vereins vorantreiben. Dabei liegt der Fokus nicht allein auf der Profimannschaft der Männer, sondern auf einer ganzheitlichen Entwicklung, die auch den Frauenfußball und den Nachwuchsbereich einschließt.

Die Idee ist, Synergien zu schaffen und eine nachhaltige sportliche Identität zu etablieren, die den HSV langfristig wieder an die Spitze des deutschen Fußballs führt. Die neue Sportvorständin selbst zeigt sich äußerst motiviert und blickt mit großer Vorfreude auf die bevorstehende Aufgabe. In einer ersten Stellungnahme gab sie an, die positiven Entwicklungen beim Hamburger SV in den letzten Jahren aufmerksam verfolgt zu haben und die bisherigen Erfolge sowie die Fortschritte des Klubs mit Anerkennung zu betrachten.

Für den HSV bedeutet dieser Wechsel den Start in eine neue Ära, in der Professionalität, strategische Weitsicht und eine klare Struktur im Vordergrund stehen sollen, um die hohen Erwartungen der Fans und der Stadt Hamburg endlich wieder dauerhaft zu erfüllen





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