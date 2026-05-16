Katholikentag in Würzburg: AfD-Verbot, AfD-Unterstützung und AfD-Politiker

Der Katholikentag in Würzburg ist ein ökumenischer Tag der offenen Tür für alle, der von der Katholischen Akademie Würzburg organisiert wird. Während die AfD explizit mit einem Bann belegt ist, erhalten andere politische Parteien und Organisationen Stände. Die AfD-Unterstützung unter Katholiken ist jedoch weiterhin vorhanden, wie Zahlen aus den BILD-Meinungstrends zeigen.

"Hab Mut, steh auf! " – das ist das Motto des Katholikentages in Würzburg an diesem Wochenende. 30.000 Teilnehmer werden erwartet – nur eine Gruppe darf nicht kommen: die AfD!

Während auch Politiker und Aktivisten von Ganzlinks ihre Stände aufgebaut haben (Die Linke zahlt 2400 Euro), sind die Ganzrechten explizit mit einem Bann belegt! Die altehrwürdige "FAZ" kommentiert: "Der Kirche hilft auch keine Brandmauer". Denn: Während die Kirchenfunktionäre die AfD zur Unberührbaren erklären, wählen die Katholiken im Land munter die Rechtsaußen. Das belegen Zahlen aus den BILD-Meinungstrends, den wöchentlichen Befragungen des Meinungsforschungsinstituts INSA.

Und die zeigen: Unter Katholiken kommt die AfD auf Platz zwei! Beim letzten INSA-Meinungstrend (erhoben vom 8. bis 11. Mai) hätten die Römisch-Katholischen zu 30 Prozent die Union gewählt, 26 Prozent die AfD. INSA-Chef Hermann Binkert zu BILD: "Die Ausgrenzung der AfD vonseiten des Zentralkomitees der Katholiken und mancher Bischöfe scheint der Partei nicht zu schaden.

Sie bekommt von katholischen Kirchenmitgliedern etwa so viel Zuspruch wie im Wählerdurchschnitt.

". Der bekannteste AfD-Katholik ist der Dresdner Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah (49). Krah – skandalgeschüttelt, aber glaubensfest – wird Nähe zur erz-katholischen Piusbruderschaft nachgesagt. BILD sagt er: "Der Katholikentag hat mit katholischem Glauben so viel zu tun wie Soja-Frikadelle mit Rinderfilet.

Das Einzige, was man als Katholik dem Katholikentag zu sagen hat, ist: Kehrt um und glaubt an das Evangelium! Da man das nicht hören wollte, wurden wir nicht eingeladen.

". Die Kirchentags-Brandmauer – eine Vorlage für den AfD-Bundestagsabgeordneten Malte Kaufmann (49). Der postete ein Foto von sich und . Er hatte zeitgleich zum Kirchentag mit einer internationalen Politiker-Delegation eine Audienz im Vatikan





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