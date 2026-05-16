Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, sprach auf dem 104. Deutschen Katholikentag in Würzburg über seine Kindheit, Jugendzeit und Religion. Er erzählte seiner Schnitte und seine Verwunderung über Geisteskrankheit und seine Distanzierung von der Kirche zwischen 18 und 22 Jahren.

Söder auf Katholiketag: "Ich war eine Schnitte", Bayern s Ministerpräsident Markus Söder erzählte auf dem 104. Deutschen Katholikentag in Würzburg seiner Kindheit und Jugendzeit. Als junger Mann war Söder "eine Schnitte" und dachte, dass keiner seiner Meinung nach etwas sagen könne.

Nach einigen Jahren gab er zu, dass er verzweifelt hatte, doch dann kam die Tod seiner Mutter, die sein Verständnis seiner eigenen Religion veränderte. Söder war evangelisch und an Religion war neben Geschichte wichtig für ihn. Obwohl er damals nicht fundamental an der Religion geglaubt hatte, merkte er, dass sie ihn immer berührt hatte. Anschließend hatte er eine Phase, in der er sich von der Kirche abstand, zwischen 18 und 22 Jahren.

Als er jedoch eine Gebetskreis lernte, gab es einen Einfluss auf ihn, und er konnte mit Gott und über Gott sprechen. Dieses Erlebnis lobte er als großes Glück seines Lebens. Schuld an der Abgrenzung hätte seiner Meinung nach viel zu spät reagiert werden können. Millionen von Menschen haben die Kirche verlassen, aber man könne davon ausgehen, dass dies aus einer bestimmten Zeit herrührte, aber der Kampf zur Aufklärung sei bereits begonnen





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