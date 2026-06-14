Kathrin Glock's Second Chance: New Husband and Private Life

Kathrin Glock, the widow and sole heir of the late Gaston Glock, has found her second chance with a new husband, a US-American employee of the Glock company. The news of their relationship has come as a surprise to many in the Glock circle, as Gaston Glock passed away in 2023 at the age of 94, leaving behind his wife and three children from his first marriage. The couple met in a doctor's waiting room in 2004 and their love blossomed into a successful marriage. They were known for their dedication to animal welfare and social projects, particularly the famous equestrian event in Carinthia. Now, with her new husband and a private life to look forward to, Kathrin Glock's role as the head of the Glock company is expected to continue.

Kathrin Glock (45) in ihrem Büro beim Waffenhersteller Glock . Sie leitet das weltweit bekannte Unternehmen seit dem Tod ihres Mannes 2023 Zweites Glück für Kathrin Glock (45)?

Fast drei Jahre nach dem Tod von Waffenunternehmer Gaston Glock (†94) soll seine Witwe und Erbin wieder ihr Jawort gegeben haben. Ein US-Amerikaner namens Josh D. sei sein, der ebenfalls für das Glock-Unternehmen tätig sei. Für viele im Glock-Umfeld kommt diese Nachricht überraschend.war Ende 2023 im Alter von 94 Jahren gestorben und hinterließ neben seinem Firmenimperium auch seine Witwe sowie drei Kinder aus erster Ehe. Kathrin und Gaston Glock hatten sich 2004 im Wartezimmer einer Arztpraxis kennengelernt.

Aus der Begegnung wurde eine große Liebe. Seit 2011 waren sie verheiratet. Das Paar engagierte sich über Jahre gemeinsam für Tierschutz- und Sozialprojekte. Auch das bekannte Reitturnier in Kärnten wurde zu einem ihrer Herzensprojekte.

Dort empfing Gaston Glock regelmäßig prominente Gäste wie Robbie Williams (52) oder Naomi Campbell (56). Viele dieser Weggefährten sollen bis heute mit Kathrin Glock verbunden sein. Nun soll Kathrin Glock ihr Glück erneut gefunden haben. Laut „Krone“ handelt es sich bei ihrem neuen Ehemann um einen Mitarbeiter des Unternehmens.

Eine Anfrage der Zeitung zu der angeblichen Hochzeit blieb bisher unbeantwortet. Öffentlich geäußert habe sich Kathrin Glock bislang dazu nicht. Auch eine BILD-Anfrage blieb bisher unbeantwortet. Nach dem Tod ihres Mannes übernahm Kathrin Glock die Führung des Unternehmens, das Gaston Glock aufgebaut hatte.

Ihr Vermögen wird aktuell auf rund 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Jetzt sorgt offenbar nicht nur ihre Rolle als Firmenchefin für Schlagzeilen – sondern auch ein neues privates Kapitel in ihrem Leben





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