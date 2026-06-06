Kathrin Lehmann kritisiert DFB-Coach und Vorgehen im Fall Manuel Neuer

Die Schweiz-Expertin Kathrin Lehmann kritisiert den DFB-Coach Julian Nagelsmann und sein Vorgehen im Fall des Rückkehrers Manuel Neuer. Sie fragt, warum Oliver Baumann nach Neuers Comeback wieder ins zweite Glied rücken musste und glaubt, dass es nur Verlierer geben wird, wenn Neuer patzt.

Die Schweiz-Expertin Kathrin Lehmann kritisiert den DFB-Coach Julian Nagelsmann und sein Vorgehen im Fall des Rückkehrers Manuel Neuer . In der Sendung "WM Aktuell" spricht sie von unprofessioneller Kommunikation und fragt, warum Oliver Baumann nach Neuers Comeback wieder ins zweite Glied rücken musste.

Lehmann ist der Meinung, dass Baumann sich über Jahre hinweg konstant auf Top-Niveau gehalten hat und dass es nur Verlierer geben wird, wenn Neuer patzt. Sie warnt vor einem möglichen Abschlag von Neuer und glaubt an sein Selbstvertrauen, aber auch an die Verantwortung des Bundestrainers und des Bayern-Keeper





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