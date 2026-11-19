Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann tritt zurück, nachdem sie monatelang wegen Luxusreisen, Aktenverlust und Korruptionsfällen unter Druck gestanden hatte.

Niedersachsen s Justizministerin Kathrin Wahlmann hat ihr Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der Rücktritt der 49-jährigen Sozialdemokratin erfolgte am Donnerstagabend und beendete eine monatelange politische Krise um ihre Amtsführung. Wahlmann kam damit einer drohenden Abberufung durch Ministerpräsident Olaf Lies zuvor, die die Opposition im Landtag bereits lange gefordert hatte. Die Entlassung markiert das Ende einer Amtszeit, die von schweren Vorwürfen, öffentlichen Skandalen und einem massiven Vertrauensverlust geprägt war.

Rücktritt als Verhinderung von Abberufung

Die Entscheidung für das Ausscheiden aus dem Amt fiel unter großem politischen Druck. Die Opposition hatte am Mittwoch den sofortigen Rückruf der Ministerin gefordert und wies auf eine fortwährende "Pannenserie" hin. Carina Hermann, die parlamentarische Geschäftsführerin der CDU, hatte zuvor scharf kritisiert, dass das Ansehen der Justiz in Niedersachsen unter der Führung von Kathrin Wahlmann erheblich gelitten habe. Ministerpräsident Olaf Lies reagierte auf die Eskalation am Donnerstag im Rundfunk NDR mit den Worten, er habe die Situation fest im Blick und führe entsprechende Gespräche. Der Rücktritt verhinderte somit ein mögliches Misstrauensvotum oder eine erzwungene Entlassung.

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Skandal um Luxusreisen und Hotel-Upgrade

Ein zentraler Auslöser für die Unruhe war der Umgang mit öffentlichen Mitteln bei Dienstreisen. Der Rechenschaftspflicht und der Kritik stand eine Liste von fünf Delegationsreisen im Wert von insgesamt 88.000 Euro gegenüber. Allein die Reise nach Singapur verursachte Kosten in Höhe von 42.000 Euro. Dabei handelte es sich nicht um Standardreisen, sondern um Flüge in der Business-Class. Zudem wurden dem Ministerium zufolge ein Hotel-Upgrade für die Ministerin selbst und einen beteiligten Mitarbeiter in Kauf genommen. Diese Ausgaben wurden der Regierung als übertrieben und dem Image des Landes abträglich ausgelegt.

Korruptionsskandal um Staatsanwalt Yashar G.

Ein noch schwerwiegenderes Gewicht lag auf dem Umgang mit dem korrupten Staatsanwalt Yashar G. Er wurde im März 2026 wegen Bestechlichkeit und der Verletzung von Dienstgeheimnissen in neun Fällen zu einer Haftstrafe von mehr als acht Jahren verurteilt. Das Ministerium unter Kathrin Wahlmann stand in der Kritik, weil es Dienstgeheimnisse und sogar den Ablauf einer geplanten Razzia im Drogenmilieu an diesen Staatsanwalt weitergegeben hatte. Ein Untersuchungsausschuss im Landtag ermittelt seit Monaten in dieser Affäre und deckte gravierende Verstöße gegen die Integrität der Behörde auf.

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Vertuschungsvorwurf wegen fehlender Ermittlungsakten

Neben der Person Yashar G. sorgte der Umgang mit Aktenmaterial für massive Zweifel an der Seriosität des Ministerbüros. Es kam zu dem Vorfall, dass Ermittlungsakten aus der zuständigen Abteilung in das Ministerbüro überstellt wurden, deren genauer Aufenthaltsort zeitweise nicht nachvollzogen werden konnte. Das Ministerium gab dazu widersprüchliche und unterschiedliche Angaben ab. Die Opposition wertete dieses Verhalten als Versuch der Vertuschung und als Zeichen für eine unprofessionelle interne Steuerung. Die Unklarheit über den Verbleib wichtiger juristischer Unterlagen schadete dem Vertrauen in die Verwaltung deutlich.

Weitere Mängel und rechtliche Verfehlungen

Die Liste der Vorwürfe gegen Kathrin Wahlmann umfasst zudem weitere schwere Vorfälle im Justizwesen. So wurde die Einführung der elektronischen Justizakte als überhastet kritisiert, was zu zahlreichen Pannen führte. In ihre Amtszeit fiel zudem die spektakuläre Flucht eines verurteilten Mörders aus einem Gefängnis. Ebenfalls unter ihre Regentszung fiel ein Fall von Kindesmissbrauch, der während eines Hafturlaubs durch einen Sexualstraftäter geschah. Diese Ereignisse wurden von der CDU-Fraktion als Beleg für fehlende fachliche Kompetenz und Kontrollverlust gewertet. Mit dem Rücktritt von Wahlmann endet diese Ära der Instabilität, während Ministerpräsident Olaf Lies die weitere Ausrichtung der Politik fest im Blick behalten wird.