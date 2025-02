Kathrin Yens Gewaltambulanz: Ein Lebensretter für Opfer von Gewalt

Kathrin Yen, Leiterin der Rechtsmedizin an der Uniklinik Heidelberg, und ihr Team arbeiten in der Gewaltambulanz Heidelberg, die rund um die Uhr für Opfer von Gewalt erreichbar ist. Ihre Arbeit besteht darin, Beweise für Gewalttaten zu sichern und Opfern medizinische Versorgung zu bieten. Yen betont die Dringlichkeit, Opfer schnellstmöglich nach einer Gewalthandlung zu versorgen, da viele Spuren schnell verschwinden. Die Gewaltambulanz Heidelberg arbeitet mit mobilen Teams, die Opfer in allen Teilen der Region betreuen. Die Rechtsmediziner nutzen auch Telemedizin, um Kinder in Kliniken zu untersuchen. Yen und ihr Team sind nach ihrer Einschätzung vor allem in der Prävention von Gewalt aktiv. Auch wenn es Missbrauchsfälle gibt, bei denen sich die Opfer nach der Beweissicherung wieder an ihre gewalttätigen Partner wenden, sind die Mitarbeiter der Gewaltambulanz Heidelberg bemüht, den Kontakt zu den Opfern aufrechtzuerhalten und sie bei Bedarf an Beratungsstellen zu begleiten. Yen sieht in ihrer Arbeit eine Möglichkeit, Opfern von Gewalt etwas von ihrer Würde zurückzugeben, indem sie die Gewalttaten dokumentieren und damit nicht mehr infragegestellt werden.

Kathrin Yen , Leiterin der Rechtsmedizin an der Uniklinik Heidelberg , ist eine der wenigen Spezialistinnen, die auf gewaltbedingte Verletzungen spezialisiert sind. Sie und ihr Team arbeiten in der Gewaltambulanz Heidelberg , einer Einrichtung, die Opfer von Gewalt, unabhängig von polizeilichen oder gerichtlichen Einbeziehungen, medizinisch versorgt und Beweise für eine mögliche Straftat sichert.

Yen betont die Dringlichkeit, Opfer schnellstmöglich nach einer Gewalthandlung zu versorgen, da viele Spuren schnell verschwinden. Geplatzte Äderchen verschwinden nach wenigen Stunden, und eine einfache Dusche kann DNA-Spuren des Täters auf der Haut des Opfers entfernen. Die Gewaltambulanz Heidelberg ist rund um die Uhr erreichbar und arbeitet mit mobilen Teams, die Opfer in allen Teilen der Region betreuen. Die Rechtsmediziner nutzen auch Telemedizin, um Kinder in Kliniken zu untersuchen. Yen und ihr Team, das aus zehn Ärzt:innen, zwei Radiologinnen, zwei Toxikologen und einer Molekularbiologin besteht, sind nach ihrer Einschätzung vor allem in der Prävention von Gewalt aktiv. Auch wenn es Missbrauchsfälle gibt, bei denen sich die Opfer nach der Beweissicherung wieder an ihre gewalttätigen Partner wenden, sind die Mitarbeiter der Gewaltambulanz Heidelberg bemüht, den Kontakt zu den Opfern aufrechtzuerhalten und sie bei Bedarf an Beratungsstellen zu begleiten. Yen sieht in ihrer Arbeit eine Möglichkeit, Opfern von Gewalt etwas von ihrer Würde zurückzugeben, indem sie die Gewalttaten dokumentieren und damit nicht mehr infragegestellt werden





