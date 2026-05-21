Kathryn Newton Confirmed as Cassie Lang in 'Avengers: Doomsday'

Kathryn Newton has officially confirmed her appearance as Cassie Lang in the upcoming Marvel film 'Avengers: Doomsday'. The actress shared a humorous video on Instagram, where she opened a box containing a director's chair with her name on it and the film's logo on the front.

Der Cast des größten Marvel -Films seit Jahren wächst fleißig weiter. Ein weiterer Star hat jetzt offiziell einen Auftritt im fünften " Avengers "-Film bestätigt. Kathryn Newton kehrt als Cassie Lang im kommenden Marvel -Film " Avengers : Doomsday" zurück.

Die Schauspielerin bestätigte ihre Beteiligung selbst auf Instagram. In einem humorvollen Video packte sie eine Box aus, in der sich ein Regiestuhl mit ihrem Namen auf der Rückseite sowie dem Logo des Films auf der Vorderseite befand. Die Figur tritt damit erneut in die Fußstapfen ihres Vaters Scott Lang alias Ant-Man, der seine Größe mithilfe spezieller Technologie verändern kann. Ganz überraschend kam die Rückkehr der Figur allerdings nicht mehr.

Marvel zeigte auf der CinemaCon bereits einen Trailer zu "Avengers: Doomsday", in dem Scott Lang, gespielt von Paul Rudd, seiner Tochter einen Kuss auf den Kopf gibt. Neben Cassie Lang sollen zahlreiche bekannte Marvel-Figuren in dem Film auftreten. Genannt werden unter anderem Captain America mit Chris Evans, Thor mit Chris Hemsworth, Black Panther mit Letitia Wright, Shang-Chi mit Simu Liu sowie Professor Xavier mit Patrick Stewart, Magneto mit Ian McKellen und Gambit mit Channing Tatum.

Robert Downey Jr. übernimmt diesmal die Rolle des Bösewichts Doctor Doom. Regie führen erneut Joe und Anthony Russo, die bereits "Avengers: Infinity War" und "Avengers: Endgame" inszenierten. Kathryn Newton war zuletzt unter anderem in "Ready or Not 2: Here I Come", "Griffin in Summer" und "Lisa Frankenstein" zu sehen. Sie ist bereits die dritte Darstellerin der Figur Cassie Lang im MCU.

Zuvor wurde sie von Abby Ryder Fortson in "Ant-Man" und "Ant-Man and the Wasp" verkörpert, während Emma Fuhrmann die Teenager-Version in "Avengers: Endgame" spielte. Newton übernahm den Part mit "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", der zugleich ihren bislang letzten Auftritt in der Marvel-Reihe darstellt





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