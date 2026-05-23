Kathryn Newton kehrt als Cassie Lang in "Avengers: Doomsday" zurück

Kathryn Newton kehrt als Cassie Lang im kommenden Marvel-Film "Avengers: Doomsday" zurück, nachdem sie ihre Beteiligung auf Instagramথে selbst bestätigt hatte."Avengers: Doomsday" ist der dunkle Sechste in der Reihe. Es ist das größte Marvel-Film der letzten Jahre und wird zahlreiche bekannte Marvel-Figuren enthalten.

Jetzt sind es schon 29 (! ): "Nächstes": Marvel -Star feiert große MCU-Rückkehr in " Avengers : Doomsday" - Der Cast des größten Marvel -Films seit Jahren wächst fleißig weiter.

Ein weiterer Star hat jetzt offiziell einen Auftritt im fünften "Avengers"-Film bestätigt. Kathryn Newton kehrt als Cassie Lang im kommenden Marvel-Film "Avengers: Doomsday" zurück, die Schauspielerin bestätigte ihre Beteiligung selbst auf Instagram. Sie spielte auf die ungewöhnliche Art an, mit der Marvel zuletzt die Besetzung des neuen Superheldenfilms angekündigt hatte. Ganz überraschend kam die Rückkehr der Figur allerdings nicht mehr.

Marvel zeigte auf der CinemaCon bereits einen Trailer zu "Avengers: Doomsday", in dem Scott Lang, gespielt von Paul Rudd, seiner Tochter einen Kuss auf den Kopf gibt. Neben Cassie Lang sollen zahlreiche bekannte Marvel-Figuren in dem Film auftreten. Genannt werden unter anderem Captain America mit Chris Evans, Thor mit Chris Hemsworth, Black Panther mit Letitia Wright, Shang-Chi mit Simu Liu sowie Professor Xavier mit Patrick Stewart, Magneto mit Ian McKellen und Gambit mit Channing Tatum.

Robert Downey Jr. übernahm diesmal die Rolle des Bösewichts Doctor Doom. Regie führten erneut Joe und Anthony Russo, die bereits "Avengers: Infinity War" und "Avengers: Endgame" inszenierten. Neu im MCU-Cast: Kathryn Newton, bekannt aus "Ready or Not 2: Here I Come", "Griffin in Summer" und "Lisa Frankenstein"





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