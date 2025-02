Katie Price: Drastischer Gewichtsverlust ohne Ozempic

Reality-Star Katie Price erklärt, dass sie ihren Gewichtsverlust ohne medizinische Hilfe erreicht hat. Sie betont, dass sie ihre Ernährung umgestellt und mehr Bewegung in ihren Alltag integriert hat. Kritische Kommentare zu ihrer schlankeren Figur weist sie zurück und versichert, dass sie gesund sei.

Reality-Star Katie Price (46) sorgte in letzter Zeit nicht nur durch ihre zahlreichen Schönheitsoperationen für Schlagzeilen, sondern auch durch ihren drastischen Gewichtsverlust. Die fünffache Mutter betonte klar, dass sie ihre extreme Figur ohne medizinische Hilfsmittel oder so genannte Fettabbau-Spritzen wie Ozempic erreicht hat.

In einem Interview mit der britischen Zeitung The Sun erklärte Katie, sie habe ihre Ernährung umgestellt und achte stärker auf ihre Nahrungsaufnahme, während sie gleichzeitig mehr Bewegung in ihren Alltag integrierte. \u2018Ich war nur durch falsche Ernährung aufgeschwemmt\u2019, so die 46-Jährige. Mittlerweile verzichte sie auf Kartoffeln, Nudeln und andere Kohlenhydrate, da sie sie nur zum Furzen gebracht hätten. Kritische Kommentare über ihre schlankere Figur weist sie vehement zurück. \u2018Ich bin gesund\u2019, versichert Katie.Katies veränderte Optik sorgte in den sozialen Medien für einen Sturm der Kritik, insbesondere aufgrund ihrer postoperativen Bilder. Kritische Kommentare wie \u2018Du siehst krank und angeschlagen aus\u2019 oder \u2018Du armes Ding. Die Familie sollte eingreifen, bevor es zu spät ist\u2019 häuften sich. Viele Fans äußerten sich auch besorgt über ihre Gesundheit und ihren offensichtlichen Schönheitswahn. In mehreren Instagram-Videos zeigte sie sich kürzlich in bauchfreien Outfits und wirkte dabei deutlich schlanker – ein Anblick, der Diskussionen auslöste. Laut Katie sei ihr Gewichtsverlust jedoch eine natürliche Folge ihrer neuen Lebensweise. Dass sie überhaupt an Gewicht zugenommen hatte, begründet sie mit der Zeit, die sie nach einem Fußbruch im Rollstuhl verbrachte, sowie mit hormonellen Auswirkungen durch mehrere fehlgeschlagene In-vitro-Fertilisation-Behandlungen. Katie betonte: \u2018Das alles hat meinem Körper zugesetzt. Ich weiß zwar nicht, wie viel ich wiege, aber jetzt bin ich an einem wirklich guten Punkt.\u2019Die ehemaligen Tage im Rollstuhl waren nur eine von vielen Herausforderungen, die das Leben von Katie geprägt haben. Bekannt wurde sie in den 90ern als Model und entwickelte sich seither zu einer vielseitigen Geschäftsfrau und Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Ihre Kinder, vor allem ihr Sohn Harvey, der an einer seltenen genetischen Störung leidet, spielen eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Harvey, so verriet sie, könnte aus gesundheitlichen Gründen von Medikamenten wie Ozempic profitieren, was sie mit den Ärzten ausführlich besprochen habe. Für sich selbst schließe Katie den Einsatz solcher Mittel aber kategorisch aus. \u2018Ich war schon immer dünn – das bin einfach ich\u2019, erklärte sie im letzten Monat in Rob Moores Disruptors-Podcast und dementierte kategorisch, dass sie irgendwelche Spritzen oder Medikamente genommen habe, um abzunehmen.





