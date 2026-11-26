Realitystar Katie Price hat sich erneut einer Nasen-Operation unterzogen, was zu Spannungen mit ihrer Schwester Sophie führt, die keine Verständnis für den Eingriff aufzeigt. Katie verteidigt ihre Entscheidung mit dem Argument Selbstbestimmung über den eigenen Körper, obwohl sie bereits seit Jahren unter Körperdysmorphie leidet.

hängt der Haussegen schief! Der Realitystar hat sich offenbar erneut die Nase operieren lassen – und damit für Spannungen in der eigenen Familie gesorgt.

Aktuelle Aufnahmen aus Belgien zeigen Katie beim Verlassen eines Gebäudes. Im Gesicht und auf der Nase trägt sie dabei sichtlich frische Verbände. Während sich die Britin von dem Eingriff erholt, hält sich ihre Schwester Sophie Price mit Mitgefühl zurück. In dem Podcast, der von Katie und Sophie gemeinsam moderiert wird, zeigt Sophie sich nicht sehr einfühlsam.

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Sie habe "kein Mitleid" mit Katie und verstehe den neuen Eingriff nicht. Katie hält jedoch dagegen und verkündet: "Mein Körper, meine Regeln!