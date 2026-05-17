Katie Price's husband officially missing, suspicion of kidnapping

Katie Price, a British TV star and singer, has reported her husband Lee Andrews missing after not hearing from him for five days since their wedding in January. The couple's marriage was a symbolic one, with no legal binding, and the ceremony in Dubai was purely symbolic. The case has sparked speculation and wild rumors on social media, with some suggesting it might be a PR stunt. Katie Price is deeply hurt and devastated by the allegations and is in constant contact with her husband's family.

Sängerin Katie Price (47) und Geschäftsmann Lee Andrews (43) lernten sich erst im Januar kennen. Eine Woche später wurde schon geheiratet. Diese Ehe ist allerdings rechtlich nicht bindend.

Große Sorge um den Ehemann von TV-Star und Sängerin Katie Price (47, "I Got U")! Lee Andrews (43) wird offiziell vermisst – und jetzt steht sogar der Verdacht einer Entführung im Raum! Die fünffache Mutter soll seit fünf Tagen nichts mehr von ihrem frisch angetrauten Mann gehört haben. Erst im Januar hatte sie den Geschäftsmann geheiratet – nun erlebt sie offenbar den schlimmsten Albtraum.eine Vermisstenanzeige erstattet.

Dort lebt Lee seit einigen Jahren. Gesehen wurde er angeblich zuletzt am Flughafen. Die Ehe der beiden hat keine rechtliche Bedeutung. Die Zeremonie in Dubai war rein symbolisch, es gibt keinen Trauschein.

"Lee wird nun offiziell vermisst. Katie ist völlig verzweifelt und steht ständig mit seiner Familie in Kontakt.

" Besonders bitter: Im Netz kursieren bereits wilde Spekulationen, manche halten die Geschichte für einen PR-Gag. Doch das Umfeld der TV-Ikone weist das strikt zurück.soziale Netzwerke aktivierenDabei können Daten in Drittländer wie die USA übermittelt werden (Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO) "Katie ist zutiefst verletzt über diese Unterstellungen. Das ist eine extrem ernste und beängstigende Situation".

Der Schock begann offenbar vergangene Woche: Lee sollte gemeinsam mit Katie in der ITV-Show Good Morning Britain auftreten – doch er erschien nie!laut Bericht eine verstörende Sprachnachricht. Darin habe Lee erklärt, dass er einen "Ausreisestempel" brauche, um Dubai verlassen zu können. Noch unheimlicher: Das letzte Gespräch zwischen den beiden soll am Mittwoch stattgefunden haben. Katie behauptet, Lee habe dabei gesagt, er habe "Fesseln um die Hände" gehabt und befinde sich "in einem Lieferwagen".

Am Wochenende äußerte sich die 47-Jährige selbst über Instagram zu den Gerüchten: "Ich weiß, dass es viele Spekulationen gibt. Aber hier ist etwas wirklich Ernstes passiert.

". Zusätzliche Brisanz: Zwei Ex-Freundinnen hatten Lee zuvor öffentlich vorgeworfen, ein Betrüger zu sein, der gezielt Frauen ausnutze. Diese Anschuldigungen weist er jedoch entschieden zurück





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