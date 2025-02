Katie Prices Hoffnung für Harvey: Abnehmspritze soll Leben retten

Katie Price setzt auf eine Abnehmspritze für ihren behinderten Sohn Harvey, der unter einem schweren Übergewicht leidet. Die Entscheidung wurde von Harveys Ärztenteam getroffen und soll ihm ein „besseres, längeres Leben“ ermöglichen.

Katie Price (46) hat offenbart, dass ihr Sohn Harvey (22) mit dem Einsatz einer Abnehmspritze an Gewicht verlieren soll. Diese Entscheidung, die von Harvey s Ärztenteam empfohlen wurde, soll ihm ein „besseres, längeres Leben“ ermöglichen. Harvey wiegt derzeit etwa 177 Kilogramm und leidet unter einer seltenen genetischen Störung, die zu einem dauerhaften Hungergefühl führt.

Zu seinen weiteren gesundheitlichen Herausforderungen zählen Autismus, oppositionelles Verhalten, ADHS und septo-optische Dysplasie. Katie Price äußerte in einem Interview mit The Sun ihre besorgte Stimmung über die Gesundheit ihres ältesten Sohnes, der stetig an Gewicht zunimmt. Sie verriet, dass Harvey vor einem Herzinfarkt stünde und trotz aller Bemühungen seinen Übergewichtszustand nicht kontrollieren könne. Selbst einfache Tätigkeiten wie das Anziehen seiner Schuhe verursachen ihm starke Schweißausbrüche. Die Abnehmspritze, die Harvey erhalten soll, ähnelt dem Wirkstoff von Ozempic und soll ihm bei der Gewichtsreduktion helfen. Katie Price betont, dass das Medikament keine negativen Auswirkungen auf Harveys bestehende Medikamentenbehandlung haben soll. Der Wirkstoff wird zunächst für mindestens ein oder zwei Jahre wöchentlich verabreicht. Nach dieser Zeit soll die Dosis gegebenenfalls angepasst werden. Harvey wird seit seinem 16. Lebensjahr im Great Ormond Street Hospital für Kinder behandelt. Eine Ärztin, die The Sun für das Interview zur Verfügung stand, bestätigte, dass Patienten mit dem Prader-Willi-Syndrom unter einem „ständigen, unaufhaltsamen Hunger“ leiden. Die Kontrolle des Gewichts bei Betroffenen sei fast unmöglich. Daher sei die Verwendung der Abnehmspritze bei Harvey nachvollziehbar. Allerdings seien die möglichen Nebenwirkungen einer solchen Behandlung nicht zu unterschätzen.





Katie Price Harvey Abnehmspritze Gesundheit Prader-Willi-Syndrom

