Katie Zacharia strebt Rückkehr als Sprecherin des Weißen Hauses an

Katie Zacharia soll bei Stephen Miller um ihre Position als Sprecherin des Weißen Hauses werben, obwohl Quellen von einer Abweisung ausgehen. Der Fall um die kurzzeitig amtierende Pressesprecherin zeigt politische Spannungen.

Die Position als Sprecherin des Weißen Hauses bleibt seit Wochen unbesetzt, was zu einer Flut an Spekulationen über die nächsten Schritte der US-Regierung geführt hat. Berichten zufolge hat die ehemalige Pressesprecherin Katie Zacharia kürzlich interne Kontakte genutzt, um ihre einstige Position zurückzuerhalten. Dies deutet auf eine anhaltende Unsicherheit in der Kommunikationsstrategie der Administration hin, nachdem mehrere Personen den Posten schnell wieder verlassen mussten.

K Charmeoffensive bei Stephen Miller

Die New York Post berichtet, dass Zacharia eine gezielte Werbekampagne gegenüber Stephen Miller gestartet hat, der als neuer Stabschef von US-Präsident Donald Trump fungiert. Drei Quellen, die der Trump-Administration nahestehen, sollen bestätigt haben, dass die ehemalige Sprecherin versuchte, ihre Kompetenzen neu zu präsentieren. Ein zentrales Element dieser Strategie war ihr Auftritt bei dem rechtskonservativen Sender Right Side Broadcasting Network in der vergangenen Woche.

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Zacharia moderierte dort die Berichterstattung zur Wahlnacht. Ihre Motivation bestand darin, durch eine professionelle Inszenierung Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und den Präsidenten sowie seinen Stabschef von ihrer Eignung für das Amt zu überzeugen. Die Hoffnung war, dass diese Performance den Entschluss erleichtern könnte, sie erneut in das weiße Haus zu berufen, wo seit dem Weggang von Karoline Leavitt Ende August kein fester Sprecher die Presse betreut.

Kontroversen um Qualifikation und Amtszeit

Zacharia ging als die Sprecherin des Weißen Hauses in die Geschichte ein, die am kürzesten im Amt war. Sie übernahm den Posten Anfang Oktober, nachdem Karoline Leavitt die Redaktion verlassen hatte. Bereits nach fünf Tagen musste sie ihren Posten wieder räumen. Auslöser war eine Serie von Fehlern bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt vor der Presse, der kaum begonnen hatte, als er auch schon endete.

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Kritik entzündete sich vor allem an ihren beruflichen Qualifikationen. In Fernsehauftritten und auf sozialen Medien bezeichnete sich Zacharia wiederholt als Anwältin. Sie erklärte später, ihr sei mitgeteilt worden, dass sie den Begriff "lawyer" nutzen dürfe, nicht jedoch den spezifischeren Titel "attorney". Während ein "attorney" eine offizielle Zulassung zur Rechtsanwaltschaft erfordert, wird "lawyer" im US-Sprachgebrauch manchmal auch für Juraabsolventen ohne Zulassung verwendet, was rechtlich problematisch sein kann.

Unterschiedliche Darstellungen der Kündigung

Die Umstände ihrer Entlassung blieben lange unklar. Donald Trump präsentierte die Situation öffentlich so, als habe er ihr die Entscheidung überlassen, ob sie bleiben wolle. Er erzählte Reportern, er habe ihr geraten, es sich noch einmal zu überlegen. Gleichzeitig räumte er Zweifel an ihrer Eignung ein und meinte, sie sei von den Medien unfair behandelt worden.

Mehrere US-Medien berichteten hingegen, dass sie gefeuert wurde. Trump äußerte Vorbehalte gegenüber ihrer Fähigkeit, die Aufgabe zu bewältigen, betonte aber, er wolle, dass sie glücklich sei und sie in den vergangenen Tagen sehr gelitten habe. Er gab an, ihre Entscheidung zu unterstützen und beabsichtige, bald erneut mit ihr zu sprechen. Dies geschah trotz der internen Kritik an ihren Fehlern.

Abweisung und neue Bewerber

Zacharia wies die Berichte über ihre Bemühungen um die Rückkehr am Dienstag zurück und nannte die New York Post-Berichte in sozialen Medien völlig falsch. Dennoch soll sie am Wochenende in Trumps Residenz Mar-a-Lago in Florida gesichtet worden sein, um die Aufmerksamkeit des Präsidenten zu gewinnen. Quellen aus Trumps Umfeld schließen eine Rückkehr jedoch kategorisch aus und bezeichnen sie intern als "Zugunglück".

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Auch Dana White, Präsident des Kampfsportverbands Ultimate Fighting Championship und befreundet mit Trump, lehnte ein angebliches Angebot für den Posten ab. Bei einem Auftritt im Weißen Haus sagte White, er wolle nicht in die Politik gehen. Trump reagierte gereizt auf die Absage. Aktuell wird diskutiert, ob Caroline Sunshine, eine ehemalige Disney-Schauspielerin und ehemalige Assistentin in Trumps Presseteam während seiner ersten Amtszeit, als möglicher Kandidat in Betracht gezogen wird.