Berichte über eine Rückkehr von Katie Zacharia ins Weiße Haus werden von Trumps Umfeld widerlegt. Donald Trump hält die ehemalige Sprecherin für ein Zugunglück und schließt eine zweite Chance kategorisch aus.

Die Spekulationen um eine Rückkehr von Katie Zacharia in die US-Regierung sind nach aktuellen Informationen in der Mole. Nur fünf Tage war die 41-Jährige im Amt der Pressesprecher in des Weißen Hauses unter Präsident Donald Trump tätig, bevor sie ihren Posten wieder verlor. Obwohl es Berichte gab, sie versuche aktiv ein Comeback, dementieren vertrauenswürdige Quellen aus ihrem Umfeld die Behauptung energisch und betonen, dass sie kein Interesse an einer erneuten Bewerbung habe.

Mediale Selbstdarstellung und Dementis

Ursprung der Gerüchte war ein moderativer Auftritt bei der Sendung Right Side Broadcasting Network am vergangenen Wochenende. Zacharia erklärte dort vor laufenden Kameras, sie hoffe auf eine zweite Chance. Eine mit den Vorgängen vertraute Quelle bezeichnete diese Äußerung als absurd und peinlich, da sie implizit ihre Bewerbung kommuniziert habe. Kurz darauf soll sie jedoch erklärt haben, es handele sich lediglich um einen Scherz. Menschen aus ihrem direkten Umfeld bestätigen dies und gaben an, zu hundert Prozent sicher zu sein, dass sie nicht zurück ins Weiße Haus möchte.

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Kritik an Vorbereitung und mangelnde Wertschätzung

Ihr einziger Auftritt als offizielle Sprecherin dauerte nur vierzehn Minuten und sorgte für erhebliche negative Reaktionen im Team. Besonders kritisch wurde aufgenommen, dass sie andeutete, ihr Team habe sie unzureichend auf die Pressekonferenz vorbereitet. Auch ihre Auftritte beim Sender Fox News wurden von Mitarbeitern im Weißen Haus negativ bewertet. Dies trug maßgeblich dazu bei, dass Präsident Trump sie als untauglich für das Amt einstufte und seine neue Stabschefin Stephen Miller ebenfalls skeptisch gegenüber einer Wiederaufnahme der Zusammenarbeit ist.

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Abschließende Ablehnung durch die Trump-Administration

Trotz ihres Besuchs im Mar-a-Lago, wo sie versuchte, die Aufmerksamkeit des Präsidenten zu gewinnen, ist eine Rückkehr ausgeschlossen. Trump bezeichnete sie als Witz und Zugunglück. Ein Regierungsmitarbeiter kommentierte die Hoffnungen auf ein Comeback mit den Worten, sie habe nie aufgehört, obwohl jede Chance dafür vernichtet sei. Andere Quellen betonten, dass sie niemals zurückkommen werde und eine Wiederaufnahme der Zusammenarbeit in einer Million Jahren nicht stattfinden werde.

Aktuelle Stellenbesetzung und weitere Bewerber

Der Posten des Pressesprechers bleibt derzeit offiziell offen. Ein früherer Versuch, die Führung von Käfigkämpfen mit fünfundfünfzig Jahren als PR-Gag zu nutzen, entpuppte sich als Fehlschlag. Neben Zacharia zeigt auch die frühere Disney-Schauspielerin Caroline Sunshine Interesse an einer Zusammenarbeit. Die dreißigjährige ehemalige Darstellerin der Serie Shake It Up - Tanzen ist alles versucht derzeit, ein persönliches Treffen mit dem Präsidenten zu organisieren, um sich für eine Position zu empfehlen.