Katja Burghardt: Ex-Kocharena-Jurorin im Alter von 62 Jahren verstorben

Die Medienwelt trauert um Katja Burghardt, die als Chefredakteurin des Magazins 'Vital' und Jurorin in der VOX-Sendung 'Die Kocharena' bekannt wurde. Die Hamburgerin starb im Alter von nur 62 Jahren. Ihr Verlag, der Hamburger Jahreszeiten Verlag, gab die traurige Nachricht bekannt.

Die ehemalige Jurorin der bekannten VOX-Fernsehsendung 'Die Kocharena ', Katja Burghardt , ist im Alter von nur 62 Jahren gestorben. Nach Absprache mit den Hinterbliebenen gab ihr Verlag, der Hamburger Jahreszeiten Verlag, die traurige Meldung bekannt. Zuletzt war Burghardt als Chefredakteurin des Magazins ' Vital ' tätig. In den sozialen Medien trauern Kollegen, Fans und Wegbegleiter um die Verstorben e. Wir sind unendlich traurig ' Im Statement des Jahreszeiten Verlags, das am 9.

Februar auf LinkedIn veröffentlicht wurde, heißt es: 'Wir sind unendlich traurig über den Verlust unserer lieben Katja Burghardt. Sie war weit mehr als die Chefredakteurin von VITAL – sie war das Herz unseres Teams und hat die Medienlandschaft nachhaltig geprägt.' Burghardt startete ihre Karriere nach Informationen von 'rtl' als Redaktionsleiterin beim Stadtmagazin 'Szene Hamburg' und arbeitete später bei verschiedenen Publikationen, unter anderem der Hamburger Rundschau, Maxi, Petra und 'Fit for Fun'. Ihre Stationen als Textchefin von 'Zuhause Wohnen', Chefredakteurin von VITAL sowie ihre Mitwirkung an der VOX-Sendung '(Promi)-Kocharena' sind Teil ihres beruflichen Erbes. Von November 2007 bis August 2013 war Katja Burghardt Mitglied der Jury in der Fernsehsendung 'Die Kocharena' auf VOX. Seit dem 1. Februar 2011 leitete sie die Redaktion der Zeitschrift 'Vital'. Die Trauerfeier für Katja Burghardt soll am 21. Februar 2025 stattfinden. Freunde, Familie und Kollegen zeigten sich schockiert vom Tod der erst 62 Jahre alten Burghardt. So wird sie beispielsweise von Marco Jannsen vom Jahreszeiten Verlag als 'eine Kollegin und eine sehr gute Freundin' bezeichnet. Alle seien sehr geschockt über ihren plötzlichen Tod. 'Ihr Verlust wird uns stets begleiten', so Janssen gegenüber 'rtl'. 'Katja hinterlässt eine große Lücke in unseren Herzen.





