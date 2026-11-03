Katniss-Everdeen kehrt im Soundtrack zu Sunrise on the Reaping zurück

Jennifer Lawrence singt erneut die Hymne der Rebellion im neuen Tribut von Panem Soundtrack. Details zur Besetzung und den Songs für Fans.

Der offizielle Soundtrack zum kommenden Film "Sunrise on the Reaping" aus der Reihe der "Tribute von Panem" bereitet den Fans eine deutliche Überraschung, die weit über die bloße Zusammenstellung bekannter Künstler hinausgeht. Während die Veröffentlichung zahlreiche etablierte Namen vereint, steht im Fokus der Öffentlichkeit vor allem ein spezifischer Songtitel, der sofortige Aufmerksamkeit erregt und die Verbindung zur ursprünglichen Hauptfigur der Saga wiederherstellt.

Katniss-Hymne als zentrales Element des Albums

Jennifer Lawrence wird in dem neuen Projekt nicht nur in ihrer Rolle als Katniss Everdeen sichtbar, sondern liefert auch einen musikalischen Beitrag, der historisch bedeutsam ist. Sie singt erneut das Lied, das in den früheren "Mockingjay"-Filmen zur offiziellen Hymne der Rebellion gegen das Capitol und Präsident Snow wurde. Diese Wiederkehr der ikonischen Stimme unterstreicht die narrative Kontinuität und verbindet die neue Geschichte direkt mit den emotionalen Höhepunkten der vorherigen Episoden.

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Rachel Zegler steuert mehrere Titel bei

Neben Lawrence trägt Rachel Zegler, die die weibliche Hauptrolle der Covey-Sängerin Lucy Gray bearbeitet, maßgeblich zur musikalischen Ausgestaltung bei. Sie lieferte mehrere Songs zum Soundtrack, darunter die Titel "Nothing You Can Take From Me" und "Pure As The Driven Snow". Ihre Beteiligung zeigt die enge Verknüpfung zwischen der Charakterentwicklung und der klanglichen Atmosphäre des Films, wobei ihre Stimme im Mittelpunkt der Handlung steht.

Unerwartete Präsenz von Jennifer Lawrence als Maysilee Donner

Eine weitere, weniger offensichtliche Enthüllung betrifft die Darstellung von Mayella Donners Vorgeschichte. Als Maysilee Donner, die als Tribut an der Seite von Haymitch in der Arena kämpft, singt sie laut Romanvorlage eigentlich nicht. Im Filmkontext jedoch ist Lawrence auf dem Soundtrack als diese Figur zu hören, was eine kreative Freiheit darstellt, die über die literarische Vorlage hinausgeht. Bei der Filmpremiere in Berlin erzählte die Schauspielerin einem Fan, dass sie sich stark von der Beziehung zwischen Haymitch und Maysilee inspiriert fühlte.

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Filmerfolg und kommerzielle Perspektiven

Die Wochen rund um den Kinostart sind bei jedem "Panem"-Film voller Spannung und ein Grund dafür ist immer die Frage, wer den Mainstream erreicht. Mit Rachel Zegler in der weiblichen Hauptrolle der Covey-Sängerin Lucy Gray steuerte auch sie mehrere Songs zum Soundtrack bei, darunter "Nothing You Can Take From Me" und "Pure As The Driven Snow". Einen ersten Einblick in die 50. Hungerspiele gewährt euch dieser Trailer:, die im Film die Covey-Sängerin Leonore Dove verkörpert, auf dem Soundtrack vertreten sein wird, dürfte keine große Überraschung gewesen sein. Umso überraschender ist jedoch, dassdarauf zu hören ist.

Inhaltliche Grenzen und Veröffentlichungsdaten

Wie schon bei "The Ballad of Songbirds & Snakes" werden allerdings nicht alle 29 Songs im neuen Film zu hören sein, wie das Labelauf der Schallplatte verrät (auf Deutsch: "Mit Songs aus dem Film und von ihm inspirierten Liedern"). Welche Titel es tatsächlich in den Film geschafft haben, erfahren wir, wenn "Sunrise on the Reaping" am Kino start. Die Auswahl der Musikstücke bleibt somit selektiv, konzentriert sich aber auf die narrativ relevantesten Aspekte der Rebellion und der persönlichen Schicksale der Figuren.