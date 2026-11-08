Katy Perry plant Buch und Doku über dunkle Ehe mit Russell Brand

Katy Perry bereitet eine Enthüllung über ihre Ehe mit Russell Brand vor. Nach dem Schuldspruch des Komikers soll ein Buch und eine Doku über die intensive Zeit in Los Angeles folgen.

Pop-Star Katy Perry, die aktuell 42 Jahre alt ist, bereitet offiziell die Veröffentlichung neuer Medien über ihre vergangene Ehe mit dem britischen Komiker Russell Brand vor. Brand, der jetzt 51 Jahre alt ist, wurde kürzlich in London schuldig gesprochen, weshalb Perry nun aktiv Angebote für ein Buch und eine Dokumentation sreihe prüft. Dieser Schritt markiert das erste Mal, dass die Sängerin nach jahrelanger Schweigepflicht konkrete Pläne für eine öffentliche Aufarbeitung der Beziehung bekannt gibt. Die Entscheidung fällt auf dem Höhepunkt der juristischen Konsequenzen für Brand, derCurrently im Gefängnis sitzt.

Juristische Konsequenzen für Russell Brand

Am Donnerstag sprach eine Jury am Southwark Crown Court den Schauspieler und Komiker Russell Brand wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe schuldig. Dies ist das entscheidende Ereignis, das die aktuelle Aufmerksamkeit auf die Vergangenheit der beiden Künstler lenkt. Brand muss am 5. November 2026 erneut vor dem Gericht in London erscheinen, um über das Strafmaß verhandelt zu werden. Seine aktuelle Ehefrau Laura, 39 Jahre alt und seit 2017 mit ihm verheiratet, hat ihre uneingeschränkte Unterstützung bekundet. Das Paar, das eigentlich in Florida lebt, bleibt vorerst in England, um Brand während der Inhaftierung beizustehen.

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Zeitstrahl der zehnjährigen Beziehung

Die Ehe zwischen Katy Perry und Russell Brand dauerte insgesamt nur 14 Monate an. Sie wurden im Oktober 2010 in Indien getraut, als Perry 25 Jahre und Brand 34 Jahre alt war. Die Trennung erfolgte bereits im Dezember 2011, als Perry 26 Jahre alt war und Brand 36. Brand teilte der Sängerin die Scheidung per SMS am 31. Dezember 2011 mit. Perry beschrieb dieses Vorgehen als sehr kontrollierend und gab zu, sich anfänglich selbst für das Ende der Ehe verantwortlich gefühlt zu haben, bis sie die vollständige Wahrheit erfuhr.

Die Scheidung wurde im Jahr 2012 rechtskräftig. In einem Interview mit der britischen Zeitung Mail on Sunday erklärte eine Insider-Quelle, dass Perry im Laufe der Jahre mehrere Angebote erhalten habe, ihre Geschichte zu erzählen, aber bis zum Prozessabschluss warten wollte. Perry hatte im Juli zuvor bei einem Konzert im Blenheim Palace in Oxfordshire angedeutet, dass sie ihren Ex-Ehemann nicht dort sehen wolle und er sich im Gefängnis befinden sollte, was sich seitdem erfüllt hat.

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Mediengeschäfte mit Streaming-Plattformen

Laut einer Hollywood-Quelle führen Perrys Vertreter aktuell aktive Gespräche mit verschiedenen Produzenten und Plattformbetreibern. Es besteht bereits Kontakt zu den großen Streaming-Diensten Netflix und Hulu, die Interesse an den exklusiven Rechten gezeigt haben. Bislang liegen jedoch weder ein unterzeichneter Vertrag noch eine offizielle Ankündigung der Künstlerin vor. Das Team von Katy Perry arbeitet daran, die besten Konditionen für die Vermarktung der Aufarbeitungen zu sichern.

Die Pläne umfassen sowohl den Verkauf eines Buches als auch die Produktion einer dokumentarischen Reihe. Diese Formate sollen Einblicke in die Jahre geben, in denen die beiden in Los Angeles zusammenlebten. Perry selbst gab damals an, dass es Dinge gebe, die sie für schlechte Zeiten in ihrem Safe aufbewahre. Sie wolle die Wahrheit nun jedoch teilen, da die rechtlichen Fragen im Fall Brand größtenteils geklärt sind.

Öffentliche Wahrnehmung und zukünftige Schritte

Die Enthüllungen werden voraussichtlich erhebliche mediale Auswirkungen haben, da Perry eine der weltweit bekanntesten Pop-Stars ist. Ihre Aussage, dass es viele Dinge gebe, die die Öffentlichkeit nicht wisse, hat das Interesse weiter geschärft. Die Doku und das Buch sollen den Kontext der damaligen Zeit beleuchten und die private Perspektive der Sängerin detailliert darlegen. Es bleibt abzuwarten, welche konkreten Formate am Ende realisiert werden.

Während der Ehezeit waren Perry und Brand oft gemeinsam in der Öffentlichkeit sichtbar, etwa bei den MTV Video Music Awards im August 2011 in Los Angeles. Auch private Momente, wie ein gemeinsamer Radelausflug in New York im Juli 2011, wurden festgehalten. Diese Bilder stehen nun im neuen Licht der aktuellen Urteile und der bevorstehenden Veröffentlichungen. Perry nutzt die juristische Klarheit, um ihre eigene narrative Kontrolle über ihre Biografie zurückzugewinnen.