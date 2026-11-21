Popstar Katy Perry begleitet Partner Justin Trudeau auf seiner Europareise. Das Selfie mit Französischs Präsident Emmanuel Macron zeigt die Vernetzung.

Die US-Popstar Katy Perry präsentierte sich kürzlich in einer ungewöhnlichen Kulisse inmitten hochrangiger Staatsmänner. Bei ihrem Besuch im Élysée-Palast in Paris posierte sie gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem kanadischen Ex-Premierminister Justin Trudeau. Die Aufnahme entstand während der Europareise von Trudeau, der aktuell hochrangige Treffen in mehreren europäischen Hauptstädten führt und seine Erlebnisse aktiv auf Instagram dokumentiert.

Selfie-Session im französischen Regierungssitz

Das virale Foto zeigt Perry zwischen den beiden Politikern, wobei sie selbst die Kamera hochhält, um das Selfie zu machen. Emmanuel Macron trägt auf dem Bild ein weißes Hemd und lächelt, während Trudeau rechts von der Sängerin in einem dunklen Pullover zu sehen ist. Der Hintergrund der Aufnahme wird von golden verzierten Wänden dominiert, was typisch für die repräsentativen Räume des Élysée-Palastes ist, dem offiziellen Amtssitz des französischen Staatsoberhaupts. Die Szene unterstreicht die enge Vernetzung zwischen der Popkultur und der internationalen Diplomatie in diesem Kontext.

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Kontext der kanadischen Diplomatie-Reise

Justin Trudeau befindet sich derzeit in einer intensiven Phase seiner öffentlichen Auftritte, die über seine politische Vergangenheit hinausgehen. In seinen Social-Media-Beiträgen fasste er die Ziele seiner Tour zusammen, bei der er in Barcelona, Mailand und Paris neue und bekannte Gesichter traf. Neben den Treffen in Frankreich waren auch Aufenthalte in Italien vorgesehen. Auf weiteren Bildern der Serie ist er zudem mit dem italienischen Ex-Regierungschef Paolo Gentiloni sowie dem katalanischen Regierungschef Salvador Illa zu sehen. Trudeau beschrieb die Reise als spannende Gelegenheit zum Austausch auf internationaler Ebene.

Privates und Berufliches verflochten bei dem Paar

Die Präsenz von Katy Perry bei solchen offiziellen Anlässen ist keine isolierte Erscheinung, sondern Teil ihrer sich vertiefenden Beziehung zu Justin Trudeau. Das Paar wurde im Sommer 2025 erstmals gemeinsam gesichtet. Im Oktober folgte ein öffentlicher Auftritt in Paris, der ihre Status als Paar bestätigte. Trudeau, der als Premierminister Kanadas von November 2015 bis März 2025 regierte, hat sich ein breites Interesse am globalen Austausch bewahrt, das nun auch private Reisen mit Katy Perry einschließt. Die beiden lernen dabei das Leben des jeweils anderen kennen und verbinden zwei Welten, die auf den ersten Blick unterschiedlich erscheinen.

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Vorherige Begegnungen und öffentliche Auftritte

Die Verbindung zwischen dem Popstar und dem Ex-Politiker reicht bereits etwas weiter zurück als die aktuelle Europareise. Bereits im Juli 2025 besuchte Trudeau Perry während ihrer Lifetimes-Tour in Montreal. Bei diesem Anlass sang er sogar in einer demonstrativen Geste bei ihrem Hit Firework mit, was die öffentlichkeitswirksame Natur ihrer Bekanntschaft unterstrich. Dass Perry nun bei Konferenzen und diplomatischen Treffen anwesend ist, zeigt, wie weit die Integration in den politischen Alltag des Partners fortgeschritten ist. So saß sie beispielsweise in der ersten Reihe, als Trudeau auf einer Konferenz über Politik und künstliche Intelligenz sprach.

Weiterer Verlauf und mediale Aufmerksamkeit

Aus den beiden getrennten Bereichen Popmusik und Hochpolitik wird allmählich ein gemeinsames gesellschaftliches Auftreten. Die Medienberichte und die sozialen Netzwerke verfolgen diese Entwicklung genau, da sie ein seltenes Beispiel für die Überlappung dieser beiden Sphären darstellen. Die Fotos aus dem Élysée-Palast und die begleitenden Kommentare von Trudeau regen die Diskussion in den digitalen Plattformen an, wo Nutzer die visuelle Dokumentation der Reise verfolgen. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren gemeinsamen Auftritte das Paar in den kommenden Monaten zeigen wird, da die Beziehung nach wie vor im Fokus der Öffentlichkeit steht.